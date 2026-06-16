https://mehrnews.com/x3cmfg ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰ کد مطلب 6862609 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۰ شکوه حضور مردم شازند در ایستگاه صد و هشتم بیعت با رهبر معظم انقلاب شازند- در این ویدئو شکوه حضور مردم شازند در ایستگاه صد و هشتم بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6862609 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتمین طنین حماسه مردم دیار آفتاب در شب دوم محرم اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم میدانداری مهاجرانی ها در صد و هفتمین شب حماسه همزمان با اول محرم برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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