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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۵

کشف ۸ موتورسیکلت قاچاق در بندرلنگه

کشف ۸ موتورسیکلت قاچاق در بندرلنگه

بندرلنگه - فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه از کشف هشت دستگاه موتورسیکلت مینی‌کراس قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز آکفوره، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه در راستای تشدید اقدامات کنترلی و مقابله با ورود و جابه‌جایی کالاهای قاچاق، موفق به شناسایی و توقیف هشت دستگاه موتورسیکلت مینی‌کراس غیرمجاز شدند.

وی افزود: این موتورسیکلت‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند که پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی توسط مرزبانان کشف و ضبط شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه با اشاره به ادامه روند رسیدگی به این پرونده، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری متهمان که پس از مشاهده مأموران متواری شده‌اند، در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی این پایگاه قرار دارد.

سرهنگ آکفوره با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق کالا، خاطرنشان کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از توان عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق برخورد قاطع خواهند کرد.

وی ارزش تقریبی موتورسیکلت‌های کشف‌شده را بر اساس نظر کارشناسان ۱۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

کد مطلب 6862677

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