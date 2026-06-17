کشف ۸ موتورسیکلت قاچاق در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز آکفوره، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه در راستای تشدید اقدامات کنترلی و مقابله با ورود و جابه‌جایی کالاهای قاچاق، موفق به شناسایی و توقیف هشت دستگاه موتورسیکلت مینی‌کراس غیرمجاز شدند.



وی افزود: این موتورسیکلت‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند که پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی توسط مرزبانان کشف و ضبط شدند.



فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه با اشاره به ادامه روند رسیدگی به این پرونده، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری متهمان که پس از مشاهده مأموران متواری شده‌اند، در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی این پایگاه قرار دارد.



سرهنگ آکفوره با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق کالا، خاطرنشان کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از توان عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق برخورد قاطع خواهند کرد.



وی ارزش تقریبی موتورسیکلت‌های کشف‌شده را بر اساس نظر کارشناسان ۱۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.