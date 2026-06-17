https://mehrnews.com/x3cmgM ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۸ کد مطلب 6862683 استانها ایلام استانها ایلام ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۸ تجمعات مردمی در ایلام با حال و هوای محرم ایلام - فیلمی از تجمعات مردمی در ایلام با حال و هوای محرم را مشاهده کنید. دریافت 32 MB کد مطلب 6862683 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتمین اجتماع شبانه حامیان مقاومت در رامیان برگزار شد صد و هشتمین تجمع شبانه مردم آزادشهر در حمایت از جبهه مقاومت برگزار شد گرگانیها در صد و هشتمین اجتماع شبانه، همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند برچسبها ماه محرم و صفر ایلام امام جمعه ایلام
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