  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۸

تجمعات مردمی در ایلام با حال و هوای محرم

تجمعات مردمی در ایلام با حال و هوای محرم

ایلام - فیلمی از تجمعات مردمی در ایلام با حال و هوای محرم را مشاهده کنید.

دریافت 32 MB
کد مطلب 6862683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها