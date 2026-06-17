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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۰

افزایش نسبی دما تا اوایل هفته آینده در گلستان

افزایش نسبی دما تا اوایل هفته آینده در گلستان

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از حاکم شدن جوی پایدار در استان خبر داد و گفت: تا اوایل هفته آینده آسمانی آرام همراه با افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق گلستان پیش‌بینی می‌شود.

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، ناپایداری‌های جوی از استان عبور کرده و از امروز شرایط جوی نسبتاً پایدار بر گلستان حاکم شده است.

وی افزود: طی روزهای آینده آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی برای مناطق مختلف گلستان پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: تا اوایل هفته آینده دمای هوا در بیشتر مناطق استان به‌تدریج افزایش خواهد یافت و شرایط برای استقرار هوایی نسبتاً گرم‌تر فراهم می‌شود.

نعمتی ادامه داد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی این مدت جوی آرام و پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و تغییرات دمایی به‌صورت افزایشی دنبال می‌شود.

وی از شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست با توجه به افزایش نسبی دما، توصیه‌های هواشناسی را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6862694

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