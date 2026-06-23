رگبارهای پراکنده و وزش باد تا چهارشنبه در گلستان ادامه دارد

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی اظهار کرد: امروز تحت تأثیر جریانات شمالی و عبور امواج کوتاه از تراز میانی جو، آسمان استان در برخی ساعات ابری خواهد بود و وزش باد نسبتاً شدید موقتی، بهویژه در ساعات عصر و شب، رخ خواهد داد.
وی افزود: در این مدت وقوع رگبارهای پراکنده همراه با احتمال رعد و برق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست و این شرایط جوی کمابیش تا روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت.
اصحابی خاطرنشان کرد: از روز جمعه به تدریج از میزان ناپایداریها کاسته شده و با استقرار شرایط پایدار، جو استان آرامتر خواهد شد.
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