هشدار نارنجی هواشناسی خراسان رضوی؛دمای هوا ۷ درجه کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: وزش باد شدید همراه با گرد و غبار که در نواحی مستعد بسیار شدید همراه با طوفان برای نواحی مختلف استان از جمله بخشهای شرقی و مرکزی پیش بینی و بدین منظور هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر در شهرستانهای سرخس، تربتجام و تایباد وزش باد و گرد و غبار ثبت شده و وزش باد شدید طی امروز و فردا در استان ادامه دارد که با کاهش کیفیت هوا و انتقال ذرات غبار به نواحی مرکزی همراه است.
وی اضافه کرد: همچنین طی امروز و فردا شاهد افزایش ابرناکی، بارشهای رگباری و در نواحی مستعد به صورت تگرگ در سطح استان از جمله نواحی شمالی خواهیم بود.
رضایی پور ادامه داد: در این راستا از امروز روند کاهشی دما آغاز و تا پایان هفته دمای هوا بین پنج تا هفت درجه کاهش مییابد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در شبانهروز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۶ درجه خنکترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.
وی افزود: دمای هوای مشهد نیز در این بازه زمانی بین ۲۳ تا ۳۹ درجه متغیر بوده و برای امروز نیز کمینه دما ۲۱ و دمای روزانه ۳۳ درجه سلسیوس پیشبینی شده است.
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