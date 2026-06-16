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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

هشدار هواشناسی برای افزایش غلظت گرد و غبار در شمال و شرق کرمان

هشدار هواشناسی برای افزایش غلظت گرد و غبار در شمال و شرق کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان با صدور هشدار سطح زرد، از احتمال افزایش غلظت گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در بخش‌های گسترده‌ای از این استان طی روزهای آتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار اداره کل هواشناسی استان کرمان از بعدازظهر امروز سه‌شنبه، وزش باد و انتقال ریزگردها از کویر مرکزی موجب تحت تأثیر قرار گرفتن تمامی مناطق استان کرمان، به‌خصوص نیمه شمالی و نوار شرقی خواهد شد.

گزارش هواشناسی حاکی از آن است که این پدیده علاوه بر خیزش گرد و خاک در نوار شرقی، انتقال ریزگردها به عرض‌های پایین‌تر را نیز به همراه خواهد داشت که می‌تواند منجر به افزایش غلظت غبار، کاهش شعاع دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای و حمل‌ونقل شود.

پیش‌بینی می‌شود بیشترین شدت این گرد و غبار از صبح چهارشنبه تا صبح پنجشنبه هفته جاری باشد.

اداره کل هواشناسی استان کرمان در این هشدار بر رعایت توصیه‌های بهداشتی هنگام آلودگی هوا تأکید کرده و از گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی خواسته شده تا از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت لزوم از ماسک مناسب استفاده نمایند.

همچنین، توصیه شده است با توجه به کاهش دید افقی، احتیاط در ترددهای جاده‌ای رعایت شود و نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی و کار در ارتفاع نیز مدنظر قرار گیرد.

کد مطلب 6862316

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