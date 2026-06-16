هشدار هواشناسی برای افزایش غلظت گرد و غبار در شمال و شرق کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار اداره کل هواشناسی استان کرمان از بعدازظهر امروز سه‌شنبه، وزش باد و انتقال ریزگردها از کویر مرکزی موجب تحت تأثیر قرار گرفتن تمامی مناطق استان کرمان، به‌خصوص نیمه شمالی و نوار شرقی خواهد شد.

گزارش هواشناسی حاکی از آن است که این پدیده علاوه بر خیزش گرد و خاک در نوار شرقی، انتقال ریزگردها به عرض‌های پایین‌تر را نیز به همراه خواهد داشت که می‌تواند منجر به افزایش غلظت غبار، کاهش شعاع دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای و حمل‌ونقل شود.

پیش‌بینی می‌شود بیشترین شدت این گرد و غبار از صبح چهارشنبه تا صبح پنجشنبه هفته جاری باشد.

اداره کل هواشناسی استان کرمان در این هشدار بر رعایت توصیه‌های بهداشتی هنگام آلودگی هوا تأکید کرده و از گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی خواسته شده تا از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت لزوم از ماسک مناسب استفاده نمایند.

همچنین، توصیه شده است با توجه به کاهش دید افقی، احتیاط در ترددهای جاده‌ای رعایت شود و نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی و کار در ارتفاع نیز مدنظر قرار گیرد.