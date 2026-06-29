پلمب ۳ واحد صنفی متخلف در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داداشی صبح دوشنبه با اعلام این خبر، گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط مأموران پلیس اماکن و پلیس آگاهی، نظارت بر اماکن عمومی شهرستان اجراء شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح، ۳ واحد صنفی در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان هشترود به‌دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی و تخلفات صنفی، با دستور قضائی دادستان محترم حاج‌آقا زحمت‌دوست و توسط پلیس اماکن پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.