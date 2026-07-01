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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

پلمب ۲۰ واحد صنفی متخلف و کم‌فروش در شهرستان اهر

پلمب ۲۰ واحد صنفی متخلف و کم‌فروش در شهرستان اهر

اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از پلمب ۲۰ واحد متخلف و کم‌فروش در بازدید از صنوف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت: طرح بازدید و نظارت بر واحدهای صنفی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن و ارگان های مربوطه در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح نظارتی و کنترلی از تعداد ۱۵۰ واحد صنفی در رسته های مختلف بصورت محسوس و غیر محسوس بازدید و به ۷۰ واحد تذکر و اخطار و ۲۰ واحد صنفی متخلف و کم‌فروش نیز پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر با تاکید بر استمرار اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد متخلف در صنوف، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6876110

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