۴ شهید در حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و انجام حملاتی به جنوب لبنان خبر دادند.

منابع خبری از شهادت چهار نفر در تازه ترین حملات هوایی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

این منابع از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به میفدون و شوکین در جنوب لبنان خبر دادند که به شهادت چهار نفر و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این کشور به ۳۸۲۶ نفر افزایش یافت.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس سال جاری تاکنون منجر به مجروح شدن ۱۱ هزار و ۸۵۱ نفر شد.

رژیم صهیونیستی با وجود توافق تش بس با لبنان همچنان به مناطق مختلفی از این کشور حمله می‌کند.مقامات لبنانی همواره خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و عقب نشینی از اراضی اشغالی آن هستند.