به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اف بی آی مدعی شده که یک حمله برنامه ریزی شده علیه مسابقات رزمی ترکیبی در کاخ سفید را طی روزهای گذشته خنثی کرده و پنج نفر را در این خصوص بازداشت کرده است.

در گزارش دفتر اف بی آی آمده است، قرار بود این حمله با استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره علیه ضلع شمالی کاخ سفید و ایجاد ناآرامی در میان حاضران انجام شود و در نهایت افراد معروف و سیاستمداران حاضر در این مسابقات حین فرار مورد هدف تک تیراندازان قرار بگیرند.

در این مسابقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنار تعدادی از اعضای کنگره نیز حضور داشتند.

اف بی آی مدعی شد که افراد بازداشت شده نسبت به نحوه برخورد با پرونده جفری اپستین مجرم جنسی معروف عصبانی بودند. یکی از متهمان نیز اعتراف کرده که قصد داشته نمایندگانی را که از گروه های حامی اسرائیل برای تبلیغات انتخاباتی پول دریافت کرده اند هدف قرار دهد.

پیشتر نیز مسئولان آمریکایی با صحنه سازی و تبلیغات رسانه ای مدعی تلاش برخی گروه ها و افراد برای ترور ترامپ بوده اند.