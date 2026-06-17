آلودگی شناگاه های چالوس؛ پرچم شنا آبی نیست

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها: استان مازندران با ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی، طولانیترین خط ساحلی کشور را دارد. امسال ۳۳ نقطه به عنوان طرحهای سالمسازی معرفی شدهاند، اما وضعیت شناگاهها یکدست نیست، نیمی از شناگاهها پرچم آبی دارند، ۳۰ درصد پرچم زرد و ۲۰ درصد فاقد پرچم هستند.
ورود فاضلاب، سنگلاخی بودن ساحل، دسترسی محدود به ساحل و نبود طرح استاندارد دریایی از مشکلات فراروی طرح های سالمسازی دریا در مازندران و چالوس است.
استان مازندران با ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی، طولانیترین خط ساحلی را در میان استانهای شمالی کشور در اختیار دارد. هر ساله با آغاز فصل گرما و تعطیلات تابستان، طرحهای سالمسازی دریا در نقاط مختلف این سواحل به اجرا در میآید.
امسال ۳۳ نقطه در استان به عنوان محلهای رسمی اجرای طرح سالمسازی معرفی شدهاند که زیر نظر دفتر فرهنگی اجتماعی استانداری، فرمانداریها و شهرداریهای شهرهای ساحلی فعالیت میکنند. سازمان هلال احمر، اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی و کمیته غریق نجات استان نیز در این نقاط برای ارائه خدمات به مسافران و شناگران حضور دارند.
با این حال، وضعیت شناگاههای استان یکدست نیست. اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با انجام پایشهای مستمر، شناگاهها را بر اساس دو معیار کیفیت آب و وضعیت امکانات رفاهی (نظیر حمام و دوش) ارزیابی میکند.
بر اساس نتایج این پایشها، نیمی از شناگاههای استان از وضعیت خوبی برخوردارند و موفق به دریافت پرچم آبی شدهاند. حدود ۳۰ درصد از شناگاهها از نظر کیفیت آب در حد استاندارد هستند، اما به دلیل نامناسب بودن امکانات رفاهی، پرچم زرد دریافت کردهاند. با این حال، ۲۰ درصد از شناگاهها هم از نظر کیفیت آب و هم از نظر امکانات، شرایط مطلوبی ندارند و فاقد پرچم هستند.
در کنار شناگاههای عمومی، پلاژهای خصوصی، تفرجگاههای ساحلی وابسته به ارگانهای دولتی و شرکتهای غیردولتی نیز در سواحل فعالیت میکنند. نکته قابل توجه در تمامی این شناگاهها، رعایت الزامات زیستمحیطی و بهداشتی از جمله مدیریت زباله و فاضلاب است که متأسفانه در بسیاری از نقاط رعایت نمیشود.
چالشهای زیرساختی و زیستمحیطی سواحل
یحیی یوسفپور، فرماندار چالوس، در گفتوگو با خبرنگار مهر با نگاهی کلان به وضعیت سواحل شمال کشورر اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کل استان مازندران و مناطق شمالی کشور، با نواقص و مشکلات متعددی در حوزه طرح دریا مواجه هستیم.
وی افزود: ساماندهی نشدن زیرساختها و نبود یک طرح دریایی استاندارد در سواحل شمال، از جمله معضلاتی است که سالهاست گریبانگیر این منطقه شده است. هنوز نتوانستیم یک طرح دریایی کاملاً استاندارد در سواحل شمال پیدا کنیم. یا آب دریا در برخی نقاط کثیف است و یا خود ساحل با مشکلاتی نظیر سنگلاخ و عدم دسترسی مناسب رو به رو است. این مسائل باعث شده که گردشگران و شهروندان نتوانند از امکانات ساحلی به نحو مطلوب استفاده کنند.
فرماندار چالوس در ادامه به دو مشکل اساسی در سواحل این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در مناطقی از ساحل چالوس که ساختمانهای بلندمرتبه مشرف به دریا وجود دارد، متأسفانه فاضلاب این ساختمانها بدون هیچ تصفیهای مستقیماً وارد دریا میشود و این معضل سالهاست که ادامه دارد و هنوز راهحل مناسبی برای آن پیدا نشده است.
وی تاکید کرد: این آلودگی نه تنها سلامت شناگران را به خطر میاندازد، بلکه آسیبهای جبرانناپذیری به اکوسیستم دریایی وارد میکند و در مقابل، در مناطقی که فاقد این ساختمانها هستند، معضل دیگری به نام سنگلاخ شدن بستر ساحل وجود دارد و در برخی نقاط، شهرداریها و دستگاههای اجرایی اقدام به ریختن ماسه و شن در سواحل میکنند که این کار باعث ایجاد سنگلاخ و خطرناک شدن شنا میشود، به عنوان مثال، در منطقه فرجآباد و میدان گرامجان، این مشکل به وضوح مشهود است و امکان شنا را برای مردم با مخاطره مواجه کرده است.
دسترسی به ساحل و برنامههای آینده برای ساماندهی
یوسف پور گفت: طرح دسترسی به ساحل یکی از مواردی است که دولت بر آن تأکید ویژه دارد و از دولتهای قبل نیز پیگیری شده است. متأسفانه هنوز در بسیاری از نقاط سواحل شمال، دسترسی مردم به نوار ساحلی با محدودیت مواجه است و بخشهایی از ساحل در اختیار بخش خصوصی یا نهادهای دولتی قرار دارد. از سالهای گذشته طرحهایی برای آزادسازی سواحل مطرح شده و حتی در برخی مناطق، عقبنشینی ۶۰ متری از ساحل نیز مدنظر بوده است، اما همچنان شاهد تصرفاتی در حریم ساحل هستیم و ما در چالوس تلاش کردهایم ورودیهای غیرقانونی به ساحل را شناسایی و مسدود کنیم تا دسترسی مردم به ساحل تسهیل شود.
فرماندار چالوس با اشاره به اهمیت حفظ جان گردشگران، تأکید کرد: اولویت ما با تمام امکاناتی که در ساحل داریم، حفظ جان شهروندان و گردشگران است، ما موظفیم میزبان خوبی باشیم و ساحل را به درستی پوشش دهیم تا خدای نکرده حادثهای برای کسی رخ ندهد.
یوسف پور یادآور شد: خوشبختانه با همکاری ناجیان غریق و استقرار آنها در مناطق ممنوعه شناسایی شده، امسال چالوس غریق نداشته است. با ناجیان غریق جلسات متعددی برگزار کردهایم و تأکید کردهایم که هر انسانی که به ساحل میآید، پدر، مادر یا فرزند یک خانواده است و یک لحظه بیتوجهی میتواند یک خانواده را درگیر کند. بنابراین ساماندهی ساحل را با جدیت ادامه میدهیم و از شهروندان نیز انتظار همکاری داریم.
یوسفپور در ادامه از پیگیری برنامههای جدید برای ساماندهی سواحل خبر داد و گفت: وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی در حال آمادهسازی یک بانک اطلاعاتی با رویکرد کیفیتسازی اقدامات در ساحل هستند که تا پایان تیرماه افتتاح میشود. این سامانه میتواند در بحث نظافت و مدیریت ساحل بسیار مؤثر باشد. به ۱۳ ایستگاه نجات غریق در سطح ساحل تأکید کردهایم که پیرامون خود را تمیز نگه دارند. از محیط زیست نیز خواستهایم در یک برنامه منظم، مردم را برای مشارکت در نظافت ساحل دعوت کنند.
وی تصریح کرد: شهرداریها نیز موظف شدهاند نیروهای بیشتری برای جمعآوری زباله در سطح ساحل مستقر کنند. همچنین پیگیری برای ایجاد سکوهای دیده بانی در دستور کار قرار دارد تا نظارت بر سواحل افزایش یابد. موضوع ورود غیرمجاز خودرو به حریم ساحل نیز یکی از مواردی است که به جدیت دنبال میشود و تاکنون بسیاری از نقاط ورودی غیرقانونی شناسایی و مسدود شدهاند.
وجود یک شناگاه استاندارد در چالوس
حجتالاسلام علی اسفندیاری، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری چالوس نیز به تشریح مشکلات زیستمحیطی سواحل پرداخت و اظهار داشت: در مناطقی از ساحل که ساختمانهای مشرف به دریا وجود ندارد، با دو مشکل اساسی رو به رو هستیم. یکی از این مشکلات، تخلیه مستقیم فاضلاب برخی ساختمانها به دریا است که متأسفانه سالهاست این معضل حل نشده است.
سواحل مازندران نیازمند ساماندهی
سواحل مازندران با وجود ظرفیتهای بینظیر گردشگری، همچنان با چالشهای جدی در حوزههای زیستمحیطی، زیرساختی و مدیریتی رو به رو هستند و نبود یک طرح جامع و یکپارچه، زنگ خطری برای آینده گردشگری ساحلی این استان به شمار میرود.
مشکلاتی نظیر فاضلاب، سنگلاخ، دسترسیهای محدود و نبود یک طرح جامع، نیازمند عزم جدی همه دستگاههاست. با این حال، اجرای طرحهایی نظیر بانک اطلاعاتی هوشمند و سکوهای دیدبانی و همچنین همکاری میان بخشهای مختلف، امیدواریهایی برای بهبود وضعیت سواحل در آینده ایجاد کرده است.
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