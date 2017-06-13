وضعیت بحرانی و فوق بحرانی در ۱۱ شناگاه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه بررسی تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور پرچمگذاری شناگاهها گفت: از ۵۱ شناگاه مازندران ۱۱ شناگاه در وضعیت بحرانی و فوق بحرانی قرار دارد که باید تعطیل شود که شناگاه عباس آباد از جمله آنهاست.
ضیاء الدین الماسی با بیان اینکه شناگاه ساحل قو و شناگاه پاسداران انزلی باید تعطیل شوند، اظهارکرد: از ۱۹ شناگاه گیلان دو شناگاه در شرایط تعطیلی قرار دارد چون بار میکروبی بالایی دارند. در استان گیلان از ۳۳ ایستگاه در دو شناگاه ساحل قو و شناگاه پاسداران انزلی باید پرچم زرد نصب شود چون میزان آلودگی میکروبی بسیار بالاست.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اوضاع شناگاهها مطلوب نیست و با مشکلات متعددی روبرو هستند.
وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته پایش، بازرسی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر وضعیت طرح سالمسازی شناگاهها انجام شده است، گفت: شناگاهها وضعیت نامناسبی دارند. برخی از آنها اساسا در نقاط نامناسب جاگذاری شدهاند و باید به طور کلی تعطیل شوند. برخی شناگاهها نیز مشکل زیرساخت دارند و برخی دیگر دچار ضعف مدیریتی هستند.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: عوامل اصلی تاثیرگذار در آلودگی شناگاهها تخلیه فاضلابهای تصفیه نشده، مدیریت ضعیف پسماندها و مدیریت غلط شناگاهها است.
الماسی با بیان اینکه برخی شناگاهها در مصب رودخانههای آلوده قرار دارند، اظهار کرد: فاضلابهای شهری و صنعتی وارد مصب رودخانهها میشوند که بعضا شناگاهها دقیقا در بستر همین مصبها قرار دارند. دپوی زبالهها در کنار شناگاهها نیز مشکل دیگری است که به طور چشمگیر دیده میشود.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طرح سالمسازی شناگاهها را در شمال کشور پیگیری میکنیم،گفت: در این شناگاهها وجود نیروهای نجات غریق، هلال احمر و اورژانس ضروری است همچنین تفکیک محل شنای زنانه و مردانه صورت میگیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: در استان مازندران ۹۴ طرح سالمسازی شناگاه وجود دارد که از این میان ۵۱ طرح، مورد پایش سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتهاند همچنین از میان ۳۳ طرح سالمسازی استان گیلان، ۱۹ طرح توسط سازمان پایش شده و در استان گلستان از هفت طرح سالمسازی شناگاه، سه طرح از سوی سازمان محیط زیست پایش شده است.
به گفته الماسی در استان هرمزگان ۳۰ طرح سالمسازی وجود دارد که ۱۱ طرح آن از سوی سازمان محیط زیست پایش شده همچنین در استان خوزستان از میان ۳۵ شناگاه، هشت شناگاه مورد پایش سازمان قرار گرفته و از ۳۷ شناگاه بوشهر ۱۲ شناگاه توسط سازمان پایش شده است.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی اظهارکرد: در استان مازندران از بین ۵۲ شناگاه ۹ شناگاه از جمله عباس آباد، ایزدشهر، نور و ساحل باغ ملی باید تعطیل شوند. در استان گلستان نیز از سه شناگاه پایش شده باید شناگاه بندر گز، پرچم زرد گرفته و تعطیل شود.
الماسی تاکید کرد: در شرایط حاضر شناگاههای دیگر هم بار میکروبی بالایی دارند و وضعیت نامناسبی در آنها وجود دارد. طی دو سال گذشته ضوابط محیط زیستی مقابله با آلودگی میکروبی ابلاغ شده که اجرای آنها ما را به نتیجه مطلوب میرساند. همچنین برنامه ایمنی آب شناگاهها توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: پرچم آبی نشانه سالم بودن شناگاه و نشانه کیفیت مناسب و مطلوب شناگاه است که نوعی تائید کار مدیر طرح سالم سازی آن شناگاه محسوب میشود و میتواند باعث جلب گردشگر شود. پرچم زرد نیز نشانه کیفیت نامطلوب شناگاه است و حاکی از آن است که شناگاه مد نظر مشکلاتی دارند که باید برطرف کنند که در صورت برطرف کردن این مشکلات میتوانند کارشان را ادامه دهند در غیر اینصورت باید تعطیل شوند.
وی با اشاره به اینکه ابعاد پرچمها سه در یک متر است افزود: پرچم گذاریها بر اساس دستورالعمل روشن صورت میگیرد. افزون بر اینها پرچم آبی بینالمللی نیز وجود دارد که امیدواریم بعد از دو سال از طی این پرچم گذاری مدیران طرح سالم سازی شناگاهها در ایران نیز بتوانند وضعیت خود را بالا برده و ما نیز بتوانیم پرچم آبی بینالمللی را دریافت کنیم.
الماسی گفت: برآورد کردهایم که ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای نصب پرچمها در سواحل کشور لازم است. شناگاهها چک لیستهای زیست محیطی دارند که از طریق آن کمبودها مشخص میشود.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه دو سال از پیش بینی تمهیدات برای پرچم گذاری شناگاهها میگذرد گفت: دو سال تعلل در این زمینه صورت گرفته، از سال ۹۴ تمهیدات برای پرچم گذاری شناگاهها ایجاد شد ولی عملیاتی نشد. بنابراین تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست در زمینه اجرای طرحهای سالم سازی شناگاهها میتواند ما را به جایی برساند که این طرحها را عملیاتی کنیم و به شرایطی دست یابیم که وضعیت نامناسب مدیریت پسماند و فاضلاب در سواحل کشور تغییر کند.
نظر شما