منوچهر محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از مهار کامل آتش‌سوزی منطقه گناوه‌لری شهرستان گچساران خبر داد.

وی اظهار کرد: آتش‌سوزی منطقه گناوه‌لری که از حوالی ظهر روز سه‌شنبه آغاز شده بود، پس از ساعت‌ها تلاش مستمر نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، تشکل‌های زیست‌محیطی و مردم محلی، ساعت ۲:۳۰ بامداد به طور کامل مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط دشوار عملیات افزود: صعب‌العبور بودن مسیرها، وزش باد شدید و گرمای نزدیک به ۴۰ درجه سانتی‌گراد، عملیات اطفای حریق را با دشواری‌های فراوانی همراه کرده بود، اما نیروهای حاضر در میدان با تلاش شبانه‌روزی موفق شدند آتش را به طور کامل تحت کنترل درآورند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش، تصریح کرد: با وجود مهار کامل حریق، نیروهای عملیاتی همچنان در منطقه مستقر هستند و عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری را ادامه می‌دهند تا از هرگونه احتمال بازگشت آتش جلوگیری شود.

وی ادامه داد: شرایط منطقه به صورت مستمر رصد می‌شود و تیم‌های حاضر تا اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانون‌های احتمالی آتش در منطقه باقی خواهند ماند.

محمدی با اشاره به بررسی علت وقوع این حادثه گفت: دستگاه‌های مسئول در حال بررسی دقیق ابعاد و علت وقوع آتش‌سوزی هستند و نتایج نهایی پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی در مهار این حادثه بیان کرد: همدلی، حضور میدانی و همکاری گسترده مردم و دستگاه‌های اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل این آتش‌سوزی و جلوگیری از گسترش خسارات داشت و بار دیگر نشان داد که با انسجام و همکاری می‌توان از سرمایه‌های طبیعی استان به خوبی حفاظت کرد.