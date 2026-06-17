بهروز رضوی در جمع همکارانش بدرقه شد؛ وداع با چهره ماندگار رادیو

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع زنده یاد بهروز رضوی امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد با حضور مدیران صداوسیما، هنرمندان و جمعی از مردم در مسجد بلال برگزار شد.

پیمان جبلی رئیس صداوسیما، همایون اسعدیان، احمد پهلوانیان معاون صدا، عاطفه رضوی، حسین پاکدل، اقبال واحدی نیکبخت، فرزاد حسنی، علی همت مومیوند، حمید محمدی، مجید مطفری، بیوک میرزایی، مجید زین العابدین، شهاب اسفندیاری، سلیم غفوری، فرشید شکیبا، راحله امینیان، سیدعلی صالحی، منوچهر آذری، جمعی از نیروهای جمعیت هلال احمر از جمله حاضران در مراسم بودند.

اجرای مراسم را سعید توکلی بر عهده داشت و در ابتدای این آئین آیاتی از قران کریم قرائت شد.

در ابتدا فرهنگ جولایی در سخنانی گفت: گفتن درباره رفیقی که ۵۰ سال با هم کار کردیم سخت است. صدای بی نظیر یکی از ویژگی های بهروز بود. سواد و کاربلدی اش باعث شد صدای او بهتر دیده شود. او همه ویژگی های یک هنرمند توانا را داشت.

جولایی در پایان با پخش صدای رضوی آخرین سخنان او را درباره توجه به مردم پخش کرد و از حسرت تعطیلی برنامه «یکشنبه سبز» از رادیو البرز گفت که چند سال پیش با حضور رضوی ساخته می شد.

رضوی با صبر و حوصله گویندگان جوان را راهنمایی می‌کرد

در ادامه عذرا وکیلی در سخنانی یادآور شد: بهروز رضوی واقعا حیف شد. صدای گرم و صمیمی او همیشه در خاطره ها می ماند. اولین خاطره دیدار ما به ۳۷ سال پیش برمی گردد که من تهیه کننده «قصه شب» بودم.

او متواضع مهربان و صبور بود. بارها دیدم با صبر و حوصله گویندگان جوان را راهنمایی می کرد.

سپس توکلی متن پیام تسلیت سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواند که در بخشی از آن آمده بود: خبر درگذشت استاد بهروز رضوی صدای زیبا و ماندگار کشورمان موجب اندوه و دریغ شد در روزگاری که صداها بسیارند اما ماندگاری اندک است زنده یاد بهروز رضوی صدایی بود که در جان مردم نشست. در آن طنین دلنشین سال ها انس با ادبیات، دقت در زبان فارسی، احترام به مخاطب و نجابت هنرمندانه نهفته بود. فقدان این هنرمند ارجمند فقدان بخشی از خاطره جمعی ماست و بی تردید یاد و نام آن استاد ارجمند در کنار صداهای اصیل و ماندگار فرهنگ ایرانی باقی خواهد ماند.

سپس داوود حیدری گوینده رادیو بیان کرد: من از بهروز رضوی هم کار هم مرام و معرفت و هم انسانیت را آموختم. افتخار می‌کنم که در کنار افرادی چون منوچهر نوذری، بهروز رضوی، امیر نوری، حمید منوچهری و … آموختم. رضوی فقط یک صدا و گوینده نبود، او نقاش بود، موسیقی را به خوبی می شناخت، خواننده و نوازنده بود و بالاتر از همه انسانی والا بود و با شاگردانش آرام و صبور رفتار می کرد. کم حرف می زد اما دریایی از واژگان بود.

بهروز رضوی یک فرهنگ‌پژوه بود

سید عباس سجادی مجری تلویزیون دیگر سخنرانی بود که درباره رضوی صحبت کرد و گفت: اگر صرفا بهروز رضوی را به عنوان گوینده بشناسیم در حقش ظلم کرده ایم او یک فرهنگ پژوه بود. در استخدام واژه ها این قابلیت را داشت که در و گوهر از زبانش بریزد. به متن ها هویت می داد هرچند هر متنی را نمی خواند. زمانی متنی را به او دادم و گفت این متن اشکال ویرایشی دارد. خانواده اش اصیل و هنرمند هستند. برادرش بیضا رضوی از نوازندگان تنبک بوده است.

وی در پایان عنوان کرد: او ترانه سرا بود؛ وجهی که شاید با آن چندان آشنا نباشیم. به خانواده بزرگ او تسلیت می گویم.

سپس پیمان جبلی رئیس صداوسیما در سخنانی تصریح کرد: ما در چند سال اخیر ضایعه های مختلفی را شاهد بودیم که هر یک تاریخ سازمان و رادیو و تلویزیون را برای دهه ها خلق کردند و درس های بزرگی به یادگار گذاشتند. بهروز رضوی فقط یک همکار نبود بخشی از خاطره حافظه تاریخی رادیو بود. چند سال اخیر که این بزرگان را از دست دادیم ضایعه جبران ناپذیری برای ما بوده است.

وی ادامه داد: باید قدر کسانی را که همچنان از وجودشان بهره مند هستیم بیشتر بدانیم. باید این مسیر پرافتخار ادامه پیدا کند. ما در رسانه فقط با صدا و تصویر حرکت نمی کنیم و اگر این چنین بود این حماسه های بزرگ آفریده نمی شد. صدا و تصویر برای انتقال مفاهیمی است که همراه با عشق و ایمان و … است. نمونه ای از این عشق هم ساختمان شیشه ای است که در سالگرد این حادثه هستیم. ما در رسانه ملی صدا و تصویر را برای انتقال باور و فرهنگ ایمان و عشق به وطن استفاده می کنیم. بالاتر از صدای بهروز رضوی صدای حقیقت است که همیشه باقی خواهد ماند.

در پایان با خواندن نماز بر پیکر زنده یاد بهروز رضوی، این هنرمند به سمت بهشت زهرا (س) بدرقه شد.