به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رضا مصباح ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته علمی کنگره آیتالله بهاری، ضمن اشاره به اینکه کمتر به زندگی و اندیشههای آیت الله بهاری این عالم برجسته پرداخته شده است، اظهار کرد: کتاب «تذکرهالمتقین» به عنوان یکی از مهمترین آثار آیتالله بهاری، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و از انزوا و مجهوریت خارج شود.
وی با بیان اینکه باید نگاه به کنگره آیت الله بهاری جامع و کلان نگاه کرد، ادامه داد: این رویداد نباید صرفاً به برگزاری یک مراسم محدود شود، بلکه باید زمینهساز معرفی ابعاد مختلف شخصیتی، علمی و معنوی این عالم برجسته باشد.
امام جمعه شهرستان بهار با تاکید بر ضرورت معرفی ابعاد علمی، عرفانی و فقهی آیتالله شیخ محمد بهاری، افزود: این عالم برجسته همچنان در مهجوریت قرار دارد و کنگره پیشرو باید با بهرهگیری از ظرفیت علمای قم و پژوهشگران، به تبیین اندیشهها و آثار ماندگار وی بپردازد.
وی با بیان اینکه منابع و پژوهشهای موجود درباره آیتالله بهاری محدود است، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت علما و استادان حوزه علمیه قم که با شخصیت و مکتب فکری ایشان آشنایی دارند، تاکید کرد و ادامه داد: لازم است اهل فن و صاحبنظران در حوزههای فقه، عرفان و فلسفه گرد هم آیند و به جایگاه و تاثیر آیتالله بهاری در این عرصهها بپردازند.
حجتالاسلام مصباح تولید و انتشار آثار پژوهشی پیرامون این شخصیت برجسته را ضروری دانست و گفت: باید زمینه تدوین و انتشار کتابها و پژوهشهای علمی درباره آیتالله بهاری فراهم شود تا میراث فکری و معنوی ایشان در دسترس نسلهای آینده قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه عرفانی آیتالله بهاری، خاطرنشان کرد: عرفان ایشان برگرفته از سیره اهل بیت(ع) و عرفان اصیل اسلامی است و این ویژگی میتواند به عنوان یکی از محورهای مهم کنگره مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه شهرستان بهار در پایان بر لزوم پرهیز از اقدامات کلیشهای در برگزاری کنگره تاکید کرد و گفت: این رویداد باید با رویکردی علمی، پژوهشی و اثرگذار برگزار شود تا بتواند به معرفی شایسته شخصیت و اندیشههای آیتالله شیخ محمد بهاری منجر شود.
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