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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت بهروز رضوی

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت بهروز رضوی

رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی درگذشت بهروز رضوی را به همکاران، جامعه هنری و بازماندگان وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما طی پیامی درگذشت بهروز رضوی را تسلیت گفت.

متن پیام جبلی به این شرح است:

«باسمه تعالی

درگذشت استاد فرزانه و صدای جاودان ایران، جناب آقای بهروز رضوی را به همکاران ارجمندم در سازمان صداوسیما و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گویم.

آن هنرمند نامی، صداپیشه، بازیگر و گوینده چیره‌دست، راوی باورمند حماسه‌ها، قصه‌ها و آرمان‌های شکوهمند ملتی بزرگ بود، با صدایی که در تاروپودش عشقی زیبا به وطن و تعهدی والا به میراث گران‌بهای ادبیات غنی، تاریخ و تمدن این مرزوبوم بافته شده بود؛ صدایی که خاطره طنین گرم، رسا، موقر و بااحساسش از حافظه ملت قدردان و هنردوست ایران زدوده نخواهد شد.

ضایعه فقدان این همکار پیشکسوت و یکی از الگوهای نسل‌های حاضر و آینده رادیو و تلویزیون، برای خانواده محترم آن مرحوم، اهالی رسانه، هنرمندان کشور و همه دوستداران فرهنگ و فضیلت، اندوهی بزرگ است. از خداوند متعال برای آن عزیز فقید، رحمت واسعه الهی، آرامش ابدی و هم‌نشینی با نیکان و صالحان و برای بازماندگان گران‌قدر، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»

کد مطلب 6861175

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