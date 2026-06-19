به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا گفت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد بهروز رضوی و پاسداشت سال‌ها فعالیت ارزشمند او در عرصه رادیو، مراسم یادبودی روز شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۰ صبح در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود. این مراسم با حضور خانواده آن مرحوم، مدیران رسانه ملی، اهالی رادیو، هنرمندان، گویندگان و دوستداران این چهره ماندگار برگزار خواهد شد تا یاد و خاطره یکی از تاثیرگذارترین صداهای رادیوی ایران گرامی داشته شود.

مدیر روابط عمومی معاونت صدا با اشاره به جایگاه حرفه‌ای و فرهنگی بهروز رضوی اظهار کرد: زنده‌یاد رضوی از چهره‌های برجسته و خوشنام رادیو بود که با صدای گرم، بیان فاخر، تسلط کم‌نظیر بر ادبیات و احترام عمیق به مخاطب، جایگاهی ویژه در میان مردم و اهالی رسانه به دست آورد. او نه تنها گوینده‌ای توانمند، بلکه معلمی اخلاق‌مدار و الگویی برای نسل‌های مختلف فعالان رادیو بود.

ابراهیم در پایان از عموم علاقه‌مندان، همکاران، هنرمندان و دوستداران این پیشکسوت فقید دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، در بزرگداشت مقام فرهنگی و هنری زنده‌یاد بهروز رضوی و ادای احترام به سال‌ها خدمت صادقانه او به فرهنگ و رسانه کشور مشارکت کنند.