فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون امروز صبح سه شنبه ۹ تیر بر اثر سکته قلبی درگذشت. وی سال ها اجرای برنامه های معارفی و برنامه های سحرگاه تلویزیون را بر عهده داشته است.

زهرا جمشیدی دختر این مجری باسابقه تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درگذشت پدرش را تایید کرد.

وی درباره زمان تشییع پدرش گفت: هنوز در این باره تصمیم گیری نشده است و اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته وی فرزاد جمشیدی امروز حوالی صبح در خواب بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفته است.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به خانواده اش و جامعه هنری تسلیت می گوید.