  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون درگذشت

فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون درگذشت

فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون امروز صبح بر اثر سکته قلبی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جمشیدی مجری تلویزیون امروز صبح سه شنبه ۹ تیر بر اثر سکته قلبی درگذشت. وی سال ها اجرای برنامه های معارفی و برنامه های سحرگاه تلویزیون را بر عهده داشته است.

زهرا جمشیدی دختر این مجری باسابقه تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درگذشت پدرش را تایید کرد.

وی درباره زمان تشییع پدرش گفت: هنوز در این باره تصمیم گیری نشده است و اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته وی فرزاد جمشیدی امروز حوالی صبح در خواب بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفته است.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به خانواده اش و جامعه هنری تسلیت می گوید.

کد مطلب 6875186
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • طاهر IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      235 9
      پاسخ
      خدا بیامرزه تو سحرهای رمضان برنامه دلنشینی اجرا می کرد
      • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
        105 8
        من اصلا ناراحت بودم چرا امسال محرم برنامه ندارن ایشون همش یادشون بودم خدا رحمت کنه و صبر بده
      • IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
        83 8
        انا لله و انا الیه راجعون
    • مامان دوقلوها IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      137 8
      پاسخ
      روحت شاد
    • اکبر IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      165 19
      پاسخ
      خدا رحمت کند، حس و حال و خوبی داشتند و به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان از مجریان توانمند و با دانشی بودند.
    • حمید همت IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      125 15
      پاسخ
      روحش قرین رحمت حق
    • مهدی IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      129 15
      پاسخ
      بسیار توانمند و با سواد بود روحش شاد.
    • مهدی IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      101 14
      پاسخ
      بسیار توانمند و با سواد بود روحش شاد.
    • مهدی IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      91 11
      پاسخ
      خدا رحمت کنه دوست عزیزمان را یادش بخیر و یادش گرامی باد
    • وکیلی IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      99 11
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض میکنم مرد دوست‌داشتنی باخدا
    • ایرانی IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      92 11
      پاسخ
      خدابیامرزتشون یک مجری توانمند متشخص و بسیار محترم چقدر حیف که زود از دستشون دادیم
    • هادی IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      85 15
      پاسخ
      خداوند رحمت کند ان شاءالله. در ماه رمضان برنامه ها بدون تناول سحری اجرا کردند. چه زود ...
    • محمد تقی درویشی IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      98 8
      پاسخ
      إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
    • سلام خدا صبر به خانواده اش بده IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      74 10
      پاسخ
      از بهترین‌ها بود
    • عمادی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      94 6
      پاسخ
      مجری توانمندی بودند و بیان خوب و دلنشین داشتند خداوند روح ایشان را با سالار شهیدان ابی عبدالله و یارانش مشهور کند.
    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      70 5
      پاسخ
      خداوند روحشان را قرین رحمت قرار بده. مجری با محبت و شریفی بود و اینکه صدای دلنشین و سراسر عرفانی داشت. انسان مومنی بود. خداوند به خانواده این مرد بزرگ صبر و بردباری عنایت فرماید.
    • هرمز ازصداوسیمای رشت IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      75 5
      پاسخ
      روحش شادونام ویادش گرامی باد.واقعامجری خوش بیان وخوش چهره بود.
    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      67 7
      پاسخ
      خدا بیامرزه
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      60 7
      پاسخ
      فرزاد جمشیدی یکی از بهترین مجریان توانمند و بسیار محبوب بود که سالهاست که از وجود توانا و هنرمندش استفاده نشد و مردم از هنرنمایی اش محروم شده بودند !.. روحش شاد او یک سرمایه هنری بود
    • reza IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      52 7
      پاسخ
      روحش درآرامش ابدی،انسان شریف و توانمندی بودند،باورش سخت است.
    • فاطمه IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      63 9
      پاسخ
      چه مصلحتی هست که ادم خوب ها رو خدا از دنیا میبره واقعا مجری خوبی بودند شادی روحش صلوات
      • US ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
        5 1
        سلام نمیدونستی خداوند گلچین می‌کند روحش شاد
    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      52 8
      پاسخ
      خدا بیامرزدش روحش شاد و یاد و نامش جاودان
    • لیلی IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      42 4
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه واقعا بی نظیر بودند .خیلی خیلی ناراحت شدم
    • سعید IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      41 9
      پاسخ
      خدایش رحمت کند که او از مؤمنین راستین و اولیای خاص خداوند بود . انشا الله خداوند به خانواده و دوستان و نزدیکانش صبر جمیل عطا فرماید . روحش شاد و یادش گرامی باد .
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      51 6
      پاسخ
      روحشون شاد خیلی ناراحت شدم درسته مرگ‌حقه ولی خیلی تلخه کاش ادمهای که دنیا روبه اتش میکشن زود میرفتن نه اینها خدایا شکرت
    • Yasi IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      32 5
      پاسخ
      مجری خوبی بودند،روحشون قرین دریای رحمت الهی،
    • سجاد IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      30 4
      پاسخ
      ای دادبرمن خدارحمتش کنه
    • علی IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      33 6
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی باد اجراهایش در سحر ایام رمضان آرمش و معنویت خاصی داشت.
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      38 5
      پاسخ
      وای..... چقدر علاقه داشتم به اجراشون.... خدا رحمتشون کنه
    • احمدرضا IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      34 3
      پاسخ
      خدایش رحمت کند و بیامرزد استاد دوست داشتنی من مجری با سواد سیما؛ غفران و آمرزش الهی نصیبت باشد
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      35 4
      پاسخ
      خدارحمتش کنه مجری خوبی بودن
    • بانو IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      35 2
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی 🌹🌹🌹با امام حسین ع محشور باشن
    • فراهانی IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      34 2
      پاسخ
      خدارحمت کند مجری باسوادودانشمند رابسیارمومن شریفی بود
    • زهره IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      31 2
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه مجری توانمندی بودن با اجرای خوب سحرهای ماه مبارک دو چندان می شودخداوندآرامش اون دنیا رو بهشون بده روحش شادوصبر به خانواده‌ای محترم
    • حسین IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      31 2
      پاسخ
      خدا رحمتشان کند و به خانواده ایشان صبر عطا نماید.
    • فریدون IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      31 1
      پاسخ
      روحش شاد و خدا رحمتش کنه
    • دوست IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      37 1
      پاسخ
      ای وااااای چقدر ناراحت شدم چه زود رفتن نحوه ی اجراش ارامش میداد روحت شاد مرد بهشت نصیبت انشاء الله
    • بنده خدا IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      28 2
      پاسخ
      روحش شاد
    • محمدی IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      24 4
      پاسخ
      رفت کنار آقا ابا عبدالله.
    • سمانه IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      32 2
      پاسخ
      اصلا جا خوردم حیف شد خدایش بیامرزد...
    • محمدی IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      31 4
      پاسخ
      مثالش نیست رفت درجوار امام حسین
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      21 2
      پاسخ
      روحش شاد
    • ایرانی IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      24 5
      پاسخ
      خبر تلخی بود خدا یش قرین رحمتش کنه به خانوادش تسلیت میگم
    • متین IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      39 2
      پاسخ
      واااااااای عجب خبر شوکه کننده و ناگهانی بود... چقدر متاثر و ناراحت شدیم حیف و صد حیف و دریغ از ایشون 💔 عجب مجری توانمندی بودند. عجب بیانی داشتند.. چه تسلط محشری بر مجری گری داشتند.. عجب علم و سواد و تسلطی بر کتابخوانی داشتند و در نهایت همه اینها میشه اجرای پلاتوهای بی نظیر و ماندگار. روحشون شاد همنشین اباعبدالله انشالله. چقدر حیف شد. چه ماه رمضان هایی که با ایشون همراه نبودیم..
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      20 1
      پاسخ
      روحش قرین رحمت الهی
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      29 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • زهرا IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      17 2
      پاسخ
      شادی روحش صلوات
    • زهرا IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      22 1
      پاسخ
      شادی روحش صلوات
    • زینب IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      18 3
      پاسخ
      روحش شاد خیلی ناراحت شدم
    • جواد IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      22 3
      پاسخ
      یه برنامه تو عربستان تهیه می‌کرد، یادمه بخاطر لهجه خوب عربی مورد توجه شهروندان عربستان قرار گرفته بود ،
    • ملیحه IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      16 2
      پاسخ
      خدا رحمت کند این انسان با ایمان و با کمالات رو انشاالله سر سفره امام حسین مهمان باشد
    • ناشناس IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      22 1
      پاسخ
      وای خدای من با سوادترین و خوش بیان ترین افسوس که مدتها کنار گذاشته بودنش. واقعا حیف حیف خیلی ناراحت شدم.
    • جعفرزاده IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      16 1
      پاسخ
      این سالها خیلی داریم اذیت میشم ،هر که را دوست داریم ،داره میره ،خدا خودت صبر بده
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      16 1
      پاسخ
      روحش شاد و قرین رحمت الهی.رفتنش خیلی خیلی زود بود.افسوس صد افسوس
    • مصطفی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      16 2
      پاسخ
      حیف از این مرد دانا و دوست داشتنی با آن صدای آرام‌بخشش واقعا چنین اشخاصی کم نظیر هستن خدا رحمتشون کنه ان شاالله با شهدا و صلحا محشور شوند
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      19 1
      پاسخ
      إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ روحش شاد و نامش ماندگار
    • علیرضا IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 2
      پاسخ
      خدا رحمتشان کند ایشان را
    • علی سلیمان زاده IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      28 4
      پاسخ
      روح ایشان قرین رحمت الهی باشد؛ خاطره خوبی که از ایشان دارم سالها پیش نزدیک ۱۴ یا ۱۵ سال پیش در برنامه سحر ماه رمضان از امام رضا چنان شعری گفتند که قلب آدمی را از دلتنگی نسبت به امام رضا و محبت آن حضرت تکه تکه می کرد گریه می کردند و از شدت ناراحتی نمی توانست شعر را تمام کند و هم من که فقط برنامه ایشان را در رمضان تماشا میکردم؛ عاشق امام رضا بود؛ روحشان با امام رضا محشور باشد انشالله .
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      13 2
      پاسخ
      خداوند رحمتشون کنه وصبر به خانواده محترمشون .
      • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
        10 1
        خدا رحمت کند
    • گل رز IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      12 2
      پاسخ
      خدا بیامرزه روح تمام رفتگان شاد
    • علیرضا اميری IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      15 4
      پاسخ
      فرزاد عزیز عالم هنرمند سخنور مؤمن بزرگ استاد اجرا دوست‌داشتنی روحش قرین رحمت الهی باد
    • عبدالزهرا NL ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 1
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه روحشون شاد.ان شاالله که بر سفره با کرامت ارباب بی کفن مهمان باشن
    • اکبر IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      12 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • افضلی IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      12 1
      پاسخ
      واای خدا رحمتشون کنه چند سال قبل هر سحر ماه مبارک پای برنامه ایشون مینشستیم اطلاعات دینی و مذهبی خیلی خوبی داشت یادمه خودش می‌گفت از فردای عید فطر هر سال به فکر ماه مبارک سال بعد هستم و دنبال محتوای ناب معارفی خدایش بیامرزاد
    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      13 1
      پاسخ
      خدا بیامرزد واقعا مومن وبا خدا بود با امیرالمومنین محشور بشن انشالله
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      9 1
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      12 1
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      15 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • السا IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      13 1
      پاسخ
      روحشون قرین رحمت اللهی. خبر ناراحت کننده‌ای بود.
    • گل محمدی IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      14 1
      پاسخ
      وای روحشون شاد چندماه پیش توحرم امام رضا(ع)دیدمش😭
    • یک اصفهانی IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 2
      پاسخ
      روحشان شاد و قرین رحمت الهی ،مجری بسیار توانمند با صدایی بسیار دلنشین و علم بالا ،تسلیت به خانواده عزیز و همه دوستانشون
    • صالحه IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 2
      پاسخ
      روحشون شاد باشه
    • مصطفی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      12 1
      پاسخ
      خداوند بیامرزه روحش با امام رضا محشور گردد
    • علی IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      10 1
      پاسخ
      روحشون شاد ویادشون گرامی انشاءالله همنشین اهل بیت باشند🖤
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      10 2
      پاسخ
      خدا رحمت کنه مجری توانمند چقدر ناراحت شدم
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 1
      پاسخ
      ای وای چه خبر بدی خیلی انسان وارسته ای بود سوا از همه قابلیت هاش نگین همه مجری ها وسر امد در حوزه سخنوری روحش شاد شفاعت ارباب بی کفن شامل حالش
    • زهرا IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      14 2
      پاسخ
      وای خدا.چه خبر بدی .مگه میشه ای خدا چرا ستاره‌های درخشان رو میبری. .... خدا رحمتشون کنه واقعن حیف بود چقدر مسلط چقدر باسواد وچقدر بالطافت صحبت میکردن. تسليت به عزیزانش واقعن سخته. خدا صبرتون بده.
    • میرجعفری IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      12 2
      پاسخ
      روحش یادش گرامی.مجری خوب وتوانمندی بود.
      • موسوی IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
        5 2
        خداوند رحمتشون کنه حیف
    • مریم IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      9 2
      پاسخ
      چقدر ناراحت کننده مجری بسیار بسیار توانمندخوش کلام مودب متین ودر عین حال با قابلیت بالای جمله یابی زیبای ذهنی واقعا حیف .چرا آخه؟
    • مطهره IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      8 2
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه.خوش به حالشون که مردم همه ازش به نیکی یاد میکنن
    • مهدی IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      6 2
      پاسخ
      آخی. خدابیامرزتش
    • الوندی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      7 1
      پاسخ
      وا حسرتا دنیای رسانه دیگه همچین عزیزیرو به‌چشم نخواهد دید با بیان نغز وبی بدیل وبداهه ای که داشت همه اهل معرفتو مجذوب می‌کرد باشد مورد مغفرت باریتعالی قرار گیرد روحش شاد وشفاعت ارباب بی کفن شامل حالش اللهم عجل لولیک الفرج
    • عباس IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 2
      پاسخ
      روحشان با سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین محشور باد
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      8 8
      پاسخ
      😞😞😞
    • علی IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      9 2
      پاسخ
      خدا بیامرزدش وبه بازماندگانش صبر عنایت نماید مجری بااخلاق وتوانایی بود
    • محمد IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      8 2
      پاسخ
      برای شادی روحش بخوانیم یک حمد وسوره خدا بیامرزدش مرد خوبی بود
    • ع. نوری زاده IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      9 2
      پاسخ
      روحش شاد وقربن رحمت الهی انشاالله از قاب تلویزیون خیلی دیده بودم اجر زحمتاش با آقا امام حسین علیه السلام آمین
    • محمدرضا محمدیان IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      7 2
      پاسخ
      روحشون شاد یادش گرامی و در ذهن ما میماند
    • محمدعلی پاکدامن IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      8 2
      پاسخ
      خدایش بیامرزد...
    • قاسم IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 2
      پاسخ
      خدا ببخشدو بیامرزه همیشه سحرها با اجرای ایشان سحری می‌خوردم خیلی باسواد خوش بیان بود
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      9 1
      پاسخ
      ناراحت شدم اخی خدا رحمتش کنه روحش شاد باشه
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      14 4
      پاسخ
      میگن ۴۰ نفر که بگن فلانی انسان خوبی بود خدا رحمتش می کنه این مجری گرامی هم انسان خوبی بود خدا. رحمتش کنه
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      9 2
      پاسخ
      انسان ومجری خوبی بود خدا رحمتش کنه
    • طاهره IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      13 2
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه من یقرا الفاتحه مع الصلوات
    • رضا IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      8 2
      پاسخ
      خدا بیامرزش
    • عباس IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 1
      پاسخ
      خدا رحمت کنه. با مولا علی همنشین باشه ان شاءالله
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      8 3
      پاسخ
      خداوندبیامرزدش
    • رضا IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      13 1
      پاسخ
      خداوند قرین رحمتش کند انشاا...
    • حجت اله IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      9 1
      پاسخ
      سحرهای ماه رمضون باهاش زندگی میکردیم، ای کاش صدا و سیما بیشتر از این مجری توانمند استفاده میکرد، خدا بیامرزه روحش شاد و یادش گرامی
    • امیر IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      10 3
      پاسخ
      خدا روحش شاد کنه ..مجری دوست داشتنی بودند
    • ه.د IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      9 1
      پاسخ
      روحشان شاد و در آرامش ابدی، عرض تسلیت و آرزوی صبر و سلامتی برای بازماندگان به ویژه دختر خانمش
    • اجیلیان IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 2
      پاسخ
      روحش شاد خداوند ب خانواده‌اش صبر عطا بفرماید🖤🥀
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      8 2
      پاسخ
      خداوند رحمت کند
    • مجتبی IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      19 0
      پاسخ
      گلچین روزگارعجب باسلیقه است می چیند آن گلی که به عالم نمونه است هرگل را که به چمن بیشترمی دهدصفا گلچین روزگارامانش نمی دهد خدارحمتش کنه نگین درخشان،کلام و بیان و ادب و مطالعه و تواضع و شخصیت و اخلاق وایمان که علی رغم برخی بی مهری ها و حتی تهمتها،ایستاده در غبارایستاد و روسفیدشد. سحرها انسان راعاشق می کرد ازبس زیبا با خالق صحبت می کرد و رسم عاشقی می آموخت. قلبم بشدت شکست و مات و مبهوت در غم فراق استاد جمشیدی روحش شاد،جایگاهش قرین رحمت الهی و مهمان اباعبدلله الحسین
      • IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
        1 0
        وای خدایا باورکردنی نیست شوکه شدم بخداچقدرصداشون درماهای مبارک توگوشمه وچقدردلنشین ودلچسب صحبت میکردن
    • محمدحسین IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      11 1
      پاسخ
      خداوندروح ایشان راقرین رحمت بفرماید
    • شیوا IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      14 1
      پاسخ
      خیلی متاثر شدم.. روحشون شاد.. انسان فرهیخته ای بودن..
    • غلامرضا IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      36 2
      پاسخ
      کامنت ها رو میخوندم دیدم همه از آقاي جمشیدی به خوبی یاد کردند و همه از خبر درگذشت ایشان ناراحت شدند و همه برای ایشان طلب مغفرت و شادی رو را درخواست نموده اند واقعا دیگه از این بهتر مگه میشه ،من هم به خانواده جمشیدی و جامعه هنری و حقوقی کشور تسلیت عرض میکنم روحش شاد و یادش جاودان
    • مارال IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      21 7
      پاسخ
      خدا رحمت کنه روحش شاد خیلی دلنشین صحبت می‌کرد 🌾🌾
    • غلامرضا توسلی IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحش شادباشه تسلیت عرض میکنم 🖤🇮🇷
    • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه انشالله
    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      3 0
      پاسخ
      بسیار با کمالات و بسیار توانمند در همه ی امور ،خدا رحمتشون کنه انشالله
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • دلربا IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خیلی حیف شدروحش شادیادش گرامی
    • عباس IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • عباس IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 0
      پاسخ
      روحش شادخدابه خانوداه ش صبربده
    • علی. GB ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه واقعا مجری خیلی خوب وبا معنویتی بود که با سخنان پرازمعنویتش دل هرتماشا چی تلویزیون رادر سحرهای ماه مبارک رمضان نرم وزنده میکرد.اجرش با خدا
    • محمد تقی IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      3 0
      پاسخ
      باسلام خبر درگذشت مجری توانمند انسان شایسته استاد فرزاد جمشیدی مرا شوکه کرد باورم نمیشود ولی افسوس که پیمانه پرشود راه گریزی نیست من هم درگذشت مجری توانا را به خانواده همسر وفرزندانش تسلیت میگویم شادی روحش صلوات
    • IR ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      3 0
      پاسخ
      باورکردنی نیست اخه چطورمیشه سنی نداشتن
    • رضا IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد و در آرامش ابدی 🖤
    • Kh IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 0
      پاسخ
      بخدا که سحرهای رمضان با رمزهای ایشون دلنشین بود.. از وقتی بچه بودم کنار خانواده بیدار میشدم تا بعدها که خودم همزمان سحری آماده میکردم گوش به حرف های این مجری عزیز بودم..‌خیلی ناراحت شدم. روحش شاد
    • حسین IR ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدا بیامرزدش
    • IR ۰۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد منم ازش خاطره دارم خیلی دوست‌داشتنی بود
    • IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 0
      پاسخ
      یادش بخیر قدیم می گفتیم سکته فقط برای آدم های مسن می باشد متأسفانه چند سالی است سکته شده ویژه جوانان باید مو شکافی بشه چرا داره چنین اتفاقاتی می افتند حیف این دسته گل که رفت با این همه توانایی
    • فرزاد جوادی IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      3 1
      پاسخ
      وقتی قدر خوب ها را ندانیم خدا قدر ما را نداند و خوب ها را از ما می گیرد.این یک رسم الهی و لا یتغیر می باشد
    • نرگس IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      3 1
      پاسخ
      رحمت وعنایت خداوند شامل حالشون باد انشاءالله ،مجری بسیارتوانمند وباسوادی بودند وبسیارعالی برنامه هارو اجرا می کردن من به شخصه ازاجرای ایشون مخصوصاً درسحرهای رمضان لذّت می بردم انشاءالله که برنامه های ایشون رو به یادایشون پخش کنند وبسبارازشنیدن این خبرمتاثّرشدم وگفتم انشاءالله که دروغ باشه ولی متاسفانه حقیقت بود شادی روحشون فاتحه وصلوات
    • علی اصغر آهنگری IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 1
      پاسخ
      مرحوم فرزاد جمشیدی یکی از بهترین مجریان صدا و سیما و انسان بااخلاق و با سوادی بودند👌🏻 خداوند متعال بیامرزه، روحش شاد و قرین رحمت واسعه الهی باشد انشاءالله 🖤
    • اکرم IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 1
      پاسخ
      عرض تسلیت شوک عجیبی بود😭😭😭😭😭واقعاکه سخنوری ایشون عالی بوددیگرمثل ایشون نخواهدآمد خداوندصبر به خانواده محترمشان دهدوبهشت برین جایگاهشان باد یادشون جاویدان🤲
    • علی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خداوند بیامرزد روحش شاید چه باصفا و معنوی صحبت میکرد حیف شد
    • محمد IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه چقد دلنشین صحبت میکرد به دل می نشست آن سخن کز دل براید لاجرم بر دل نشیند ایمان قلبی داشت
    • سمیه IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      3 0
      پاسخ
      خدابیامرزه خیلی ....حیف شد اصلا"باور کردنی نیست .....آدم باشخصیت، باهوش ومهربان ودلسوز مردم بود... روح بزرگی داشت واقعا" محبوب مردم بود واقعا"تودل مردم جا داشت... من که هر وقت توی تلویزیون می دیدمش با خودم می گفتم یادش به خیر کوچیک بودیم مجری برنامه ی صبح به خیر ایران بودواقعا"روحم زنده می شد... واقعا" استادتوانایی بود...خیلی خیلی حیف شد... مخصوصا"معلوماتش فوق العاده بود خداوند به خانواده اش صبر بده چقدر پاک بود درایام محرم فوت کرد انشالله با امام حسین محشوربشه🤲
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      4 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند
      • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
        1 0
        خدا رحمتش کنه به خانواده محترمشون تسلیت عرض میکنم
    • امیر IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      1 0
      پاسخ
      حیف و صد حیف ... واقعا شوکه شدم، چه انسان خوش بیان، با معنویت، دانا و عالمی بودند ایشون. چقدر سحرهای ماه رمضانمون با کلام ایشون پر بار میشد. تسلیت عرض میکنم به خانواده گرامی ایشان و براشون طلب صبر دارم. شادی روحشان صلوات. با اباعبدالله محشور باشند انشاالله. یادشان گرامی.
    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      1 1
      پاسخ
      خیلی دلم سوخت اولش باورنکردم گفتم شایعه ست اما متاسفانه خبر واقعی بود چقدر تو ماه رمضون با حرفاش آدم رو به فکر وا میداشت و عاشق خدا می‌کرد خیلی حیف شد خیلی ،شادی روحشون صلوات
    • مجتبی IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      1 0
      پاسخ
      روحشان شاد و راهشان پر رهرو واقعا برنامه‌های تلویزیونی خوبی رو اجرا می‌کردند حیف شد
    • مریم IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه آقای جمشیدی رو سحرهای ماه رمضان با صدای گرم شون خاطره داشتیم روحشون قرین رحمت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها