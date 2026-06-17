توجه جهانی به مکتب تشیع پس از رویارویی با استکبار افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی رضویپور در مراسم عزاداری شب دوم ماه محرم در هیئت خادمالرضا (ع) قم با اشاره به شرایط کنونی جهان و رویدادهای اخیر منطقه اظهار کرد: محرم امسال در فضایی متفاوت برگزار میشود و حوادثی که در کشور و منطقه رخ داده، موجب شده است نگاه بسیاری از آزادیخواهان جهان به مکتب تشیع و اندیشه شیعی معطوف شود.
وی افزود: آنچه امروز موجب توجه جهانیان به جریان فکری شیعه شده، روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است که ریشه در مکتب امیرالمؤمنین علی (ع) دارد و این مکتب هرگز در برابر ظلم سکوت نکرده و از هیاهو و فشار دشمنان هراسی به خود راه نداده است.
این سخنران مذهبی با تأکید بر ضرورت تقویت مبانی اعتقادی در جامعه شیعی بیان کرد: اگر پیروان اهلبیت (ع) در شناخت مبانی معرفتی و اعتقادی خود دچار ضعف باشند، در مسیر مقابله با هجمههای فکری و فرهنگی دشمنان با آسیب مواجه خواهند شد.
وی با استناد به آموزههای قرآنی خاطرنشان کرد: قرآن کریم پیروزی و موفقیت را از آنِ کسانی میداند که اهل استقامت باشند و این استقامت بر محور توحید شکل میگیرد اما حقیقت توحید در مکتب اهلبیت (ع) با ولایت پیوند خورده است.
ولایت، رکن استواری دژ توحید است
رضویپور با اشاره به حدیث معروف امام رضا (ع) درباره کلمه توحید گفت: آنچه از فرمایش نورانی حضرت رضا (ع) استفاده میشود این است که دژ مستحکم توحید بر پایه ولایت استوار شده و بدون پذیرش ولایت، حقیقت توحید به کمال نمیرسد.
وی در ادامه به آیه تبلیغ در سوره مائده اشاره کرد و افزود: این آیه از مهمترین آیات قرآن در موضوع ولایت است و بر اساس روایات، جبرئیل در چند مرحله مأمور ابلاغ این فرمان الهی به پیامبر اکرم (ص) شد.
خطیب هیئت خادمالرضا (ع) قم بیان کرد: اهمیت موضوع ولایت به اندازهای بود که خداوند در آیه تبلیغ، ابلاغ آن را همسنگ ابلاغ تمام رسالت دانسته و به پیامبر (ص) هشدار میدهد که اگر این مأموریت انجام نشود، رسالت الهی به انجام نرسیده است.
وی ادامه داد: بر اساس مفاد آیه «والله یعصمک من الناس»، خداوند به پیامبر اکرم (ص) اطمینان میدهد که در مسیر ابلاغ فرمان ولایت، از هرگونه آسیب و توطئه مصون خواهد ماند و همین وعده الهی زمینه اعلام رسمی ولایت امیرالمؤمنین (ع) را در غدیر فراهم کرد.
دشمنی با شیعه ریشه در تقابل با ولایت دارد
رضویپور با بیان اینکه دشمنی جریانهای معارض با شیعه صرفاً به مسائل سیاسی محدود نمیشود، اظهار کرد: ریشه اصلی تقابل دشمنان با جبهه مؤمنان، مخالفت با فرهنگ ولایت و آموزههای امیرالمؤمنین (ع) است.
وی افزود: دشمنان در طول تاریخ تلاش کردهاند با ایجاد شبهه، تحریف حقایق و فشارهای مختلف، پیروان مکتب اهلبیت (ع) را از مسیر ولایت دور کنند اما این جریان از صدر اسلام تاکنون استمرار داشته و امروز نیز در اشکال مختلف ادامه دارد.
این سخنران مذهبی با اشاره به شکلگیری جریان نفاق در دوران پیامبر اکرم (ص) گفت: پس از مطرح شدن مسئله ولایت، حساسیتها و مخالفتهایی از سوی برخی افراد پدید آمد که ریشه بسیاری از حوادث بعدی تاریخ اسلام را باید در همان مقطع جستجو کرد.
وی تأکید کرد: شناخت صحیح تاریخ اسلام و وقایع مرتبط با مسئله ولایت برای نسل امروز ضروری است، زیرا دشمنان همچنان از طریق تحریف تاریخی و شبههافکنی درصدد تضعیف اعتقادات جوانان هستند.
حفظ اسرار و امانتداری از ویژگیهای شیعیان است
رضویپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی وقایع تاریخی صدر اسلام، موضوع حفظ اسرار و امانتداری را از ویژگیهای مهم مؤمنان برشمرد و گفت: در روایات اهلبیت (ع)، شیعیان به عنوان افرادی معرفی شدهاند که سینههای آنان مخزن اسرار است و از افشای مطالبی که به آنان سپرده میشود پرهیز میکنند.
وی افزود: افشای اسرار و بیتوجهی به امانتداری میتواند آثار زیانباری در روابط اجتماعی و حتی اعتقادی افراد بر جای بگذارد و از این رو در فرهنگ دینی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است.
این خطیب مذهبی ادامه داد: یکی از وظایف جامعه مؤمنان در شرایط کنونی، انتقال صحیح معارف اهلبیت (ع) و مقابله با شبهات و تحریفهایی است که نسبت به مبانی اعتقادی شیعه مطرح میشود.
کربلا نقطه عطف تاریخ هدایت است
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ورود کاروان امام حسین (ع) به سرزمین کربلا در دوم محرم گفت: واقعه ورود سیدالشهدا (ع) به کربلا از نقاط سرنوشتساز تاریخ اسلام است و در منابع تاریخی جزئیات متعددی درباره آن نقل شده است.
رضویپور با بیان اینکه برخی افراد تلاش میکنند با طرح شبهات مختلف، باورهای اعتقادی شیعیان را مورد هجمه قرار دهند، اظهار کرد: موضوع علم امام و پرسش حضرت درباره نام سرزمین کربلا از جمله مسائلی است که گاه مورد شبههافکنی قرار میگیرد در حالی که پاسخ این مسائل در معارف قرآنی و روایی به روشنی بیان شده است.
وی افزود: امام حسین (ع) با آگاهی کامل از سرنوشت خویش، در کربلا حضور یافت و با رفتار و گفتار خود زمینه توجه مردم به عظمت حادثهای را که در پیش بود فراهم کرد.
این سخنران مذهبی در پایان با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در نهضت عاشورا، ورود آن بانوی بزرگوار به کربلا را مقدمه رسالت عظیم تبیین و روشنگری پس از عاشورا دانست و یاد و مصائب اهلبیت (ع) در سرزمین کربلا را گرامی داشت.
قم- سخنران مذهبی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و افزایش توجه افکار عمومی جهان به اندیشه مقاومت، گفت: توجه جهانی به مکتب تشیع پس از رویارویی با استکبار افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی رضویپور در مراسم عزاداری شب دوم ماه محرم در هیئت خادمالرضا (ع) قم با اشاره به شرایط کنونی جهان و رویدادهای اخیر منطقه اظهار کرد: محرم امسال در فضایی متفاوت برگزار میشود و حوادثی که در کشور و منطقه رخ داده، موجب شده است نگاه بسیاری از آزادیخواهان جهان به مکتب تشیع و اندیشه شیعی معطوف شود.
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