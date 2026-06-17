استارلینک وای فای قطارها را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، «لومو» اپراتور قطار تمام الکتریکی اقتصادی اعلام کرد فناوری وای فای استارلینک در سراسر ناوگان «ایست کوست مین لاین» آن در پاییز سال جاری میلادی ارائه می شود.

استارلینک که به شرکت اسپیس ایکس تعلق دارد، سرویس اینترنت ماهواره ای پرسرعت با تاخیر اندک است که پهنای باند را با استفاده از مدار پایین زمین فراهم می کند. این اپراتور قطار با همکاری شرکت هیتاچی، Icomera و Beacon Rail سیستم اینترنت را فراهم می کند.

به گفته شرکت «لومو» استفاده از فناوری استارلینک یک ارتباط پیوسته تر و با کیفیت در سراسر خط «ایست کوست مین لاین» فراهم می کند. همچنین شرکت اضافه کرده برای مشتریانی که با قطار سفر می کنند هر روز اهمیت وای فای معتبر بیشتر می شود زیرا سیستم های سنتی کنار مسیر و مبتنی بر موبایل تحت تاثیر شکاف های پوشش اینترنت و محدودیت های زیرساخت قرار می گیرند.

اپراتور راه آهن هم اکنون وای فای مبتنی بر اینترنت 5G را در سرویس های «وست کوست» ارائه می کند.