تردد سه میلیون زائر در مرز مهران با همراهی نیروی انتظامی مدیریت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: امنیت نخستین نیاز و بنیادیترین حق هر جامعه است و هیچ آرامش و پیشرفتی بدون تامین امنیت امکانپذیر نیست.
وی افزود: نیروی انتظامی به عنوان ستون برپادارنده نظم اجتماعی مسئولیت مهمی در برقراری امنیت همگانی، مبارزه با جرائم، مقابله با ناهنجاریها و ارتقای امنیت در حوزههای گوناگون بر عهده دارد و امروز اقتدار در کنار مردمداری و مردممحوری از مولفههای مهم عملکرد فراجا است.
استاندار ایلام ادامه داد: نیروی انتظامی در واقع حلقه پیوند و اتصال دولت و مردم بر پایه نظم اجتماعی است و اعتماد همگانی بزرگترین سرمایه پلیس به شمار میرود.
کرمی گفت: نیروهای انتظامی در مقاطع مختلف از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حوادث دیماه، جنگ رمضان و اربعین اوج رشادت، ازخودگذشتگی و خدمت بیمنت را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: مجموعههای مختلف فراجا از مرزبانی و گذرنامه گرفته تا پلیس امنیت، پلیس فضای سایبری، پلیس مبارزه با مواد مخدر، یگانهای تخصصی و پلیس راهور در تامین امنیت و خدمترسانی به مردم و زائران اربعین نقشآفرینی کردند.
استاندار ایلام با اشاره به حجم گسترده تردد زائران در عملیات اربعین اظهار کرد: بیش از سه میلیون نفر در این رویداد بزرگ از شهری با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر تردد کردند و مدیریت ترافیک، ساماندهی جمعیت و برقراری نظم و امنیت این حجم گسترده از تردد، اقدامی بسیار بزرگ و ارزشمند است.
کرمی تاکید کرد: مدیریت این حجم از تردد تنها با فعالیت یک دستگاه امکانپذیر نبود و همکاری فراجا، مرزبانی، سپاه و بسیج، ارتش، دستگاههای امنیتی، مجموعه قضایی، اعضای شورای تامین و دستگاههای اجرایی استان در این زمینه نقش تعیین کننده داشتند.
وی گفت: ایلام و مرز بینالمللی مهران گرانیگاه اربعین است و برگزاری این رویداد بزرگ مذهبی و فرهنگی نیازمند همکاری همه دستگاهها و حضور شبانهروزی نیروهای مختلف بود.
استاندار ایلام با قدردانی از سردار سلمانی فرمانده پیشین انتظامی استان، اظهار کرد: در مدت مسئولیت وی، حضور مستمر و میدانی در مناسبتها و رویدادهای مختلف و همراهی با مجموعههای نظامی و امنیتی، منشا خدمات ارزشمندی برای استان بود.
کرمی افزود: حضور میدانی، تدبیر و توان عملیاتی سردار سلمانی موجب شکلگیری وحدت و انسجام مناسبی میان مجموعه فراجا و دیگر نیروهای مسلح استان شد و از خدمات وی در دوران مسئولیت قدردانی میکنیم.
در این آیین سردار روحالله گراوندی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی استان ایلام منصوب و از خدمات جمال سلمانی فرمانده پیشین این نیرو قدردانی شد.
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