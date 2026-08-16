اعلام تاریخ پیشنهادی برگزاری انتخابات شوراها به شعام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کشوری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۵ مردادماه) این هیئت، بیان کرد: نشست امروز هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با حضور تمام اعضا، علی زینی وند رئیس ستاد انتخابات کشور، هیئت اجرایی و اعضای دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در محل دبیرخانه این هیئت برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این نشست موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در این نشست موضوع برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور مطرح بود و مقرر شد که با همکاری وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور، تاریخی را برای برگزاری این دوره انتخابات تعیین کنیم.

کشوری اضافه کرد: همچنین در این نشست در خصوص فراهم کردن تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر گردید که وزارت کشور در اسرع وقت این موضوع را پیگیری کند البته اشکالاتی در این تجهیزات وجود داشت که مقرر شد ستاد انتخابات کشور این موضوع را نیز رسیدگی و در اسرع وقت، مشکلات موجود را حل کند.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بیان کرد: البته در خصوص تعیین تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای کشور، تاریخ مدنظر به شعام اعلام خواهد شد، اگر بنابر دلایلی شعام در خصوص تاریخ توافقی، اشکالاتی را اعلام کرد، مجددا در جلسه ای دیگر این موضوع را بررسی خواهیم کرد تا ضمن برطرف کردن دغدغه های شعام، تاریخ بعدی تعیین و جهت تایید نهایی به شعام اعلام شود.