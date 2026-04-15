آمازون با خرید یک شرکت ماهواره ای رقیب استارلینک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، این معامله کسب و کار اینترنت ماهواره ای نوپای آمازون به نام «لئو» را که با شبکه ماهواره ای استارلینک زیرمجموعه شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک رقابت می کند، ارتقا می دهد.

در پی اعلام این خبر ارزش سهام گلوبال استار بیش از ۱۰ درصد و آمازون بیش از سه درصد رشد کرد. آمازون براساس قرارداد مذکور ماهوار های فعلی گلوبال استار، زیرساخت و دارایی های آن از جمله مجموعه ای از مجوزهای جهانی را در اختیار می گیرد.

ناوگان ماهواره ای فعلی و آتی گلوبال استار همراه شبکه آمازون فعالیت خواهند کرد.این شرکت فناوری اعلام کرد خرید گلوبال استار ساخت سیستم ماهواره ای direcy to device مخصوص به خود را که پیش بینی می شود در ۲۰۲۸ میلادی به کار گرفته شود، ممکن می سازد.

پانوس پانای نائب مدیر بخش دستگاه ها و خدمات آمازون در بیانیه ای اعلام کرد: با ترکیب تخصص گلوبال استار با مشتری‌مداری و نوآوری آمازون، مشتریان می‌توانند انتظار خدمات سریع‌تر و قابل اعتمادتری را در مکان‌های بیشتری داشته باشند و این امر آنها را به افراد و چیزهایی که بیشترین اهمیت را دارند متصل نگه می‌دارد.

معامله مذکور در ۲۰۲۷ میلادی انجام خواهد شد. آمازون علاوه بر این اقدام همچنین با اپل توافق کرده تا ارتباط ماهواره ای را برای ویژگی های آیفون و اپل واچ آینده فراهم کند.

اپل در سال ۲۰۲۴ میلادی به عنوان سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری ۲۰ درصد سهام گلوبال استار را خرید تا خوشه ماهواره ای شرکت و زیرساخت زمینی آن را تقویت کند. گلوبال استار که حدود ۲۴ ماهواره را راهبری می کند ویژگی SOS اورژانسی اپل را فراهم می کند که به دستگاه های این شرکت امکان می دهد در مناطق دورافتاده پیامک ارسال کنند.