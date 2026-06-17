به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر رعایت معیشت خانوادهها و ترویج فرهنگ قناعت، از سهساله شدن دوره استفاده از فرم لباس مدارس خبر داد و همزمان نسبت به هرگونه محدودیت در ثبتنام دانشآموزان، دریافت وجه غیرقانونی و برگزاری آزمون یا مصاحبه برای ورود به پایه هفتم مدارس نمونه دولتی هشدار داد و با اعلام سهساله شدن دوره استفاده از فرم لباس مدارس، بر ضرورت کاهش هزینههای خانوادهها و رعایت فرهنگ قناعت تأکید کرد.
وی با انتقاد از حصارکشی مدارس و اعمال سلیقه در فرآیند ثبتنام، گفت: ثبتنام دانشآموزان باید بدون هیچگونه محدودیت انجام شود و هیچ مدیری حق ندارد با ایجاد موانع، به مردم فشار وارد کند.
کاظمی همچنین تأکید کرد: در مدارس نمونه دولتی، برگزاری هرگونه آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانشآموزان پایه هفتم ممنوع است و با مدیرانی که اقدام به دریافت وجوه غیرقانونی کنند، برخورد خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری کلاسهای جبرانی حضوری برای جبران عقبماندگیهای تحصیلی دانشآموزان خبر داد و بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس تأکید کرد.
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