محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آسمان استان امروز چهارشنبه صاف و آفتابی است، اظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، شاهد افزایش نسبی دما در استان تا نیمه اول هفته آینده خواهیم بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش دما در روزهای آتی افزود: دمای هوای روزانه در استان همدان در پنج روز آینده به تدریج حدود پنج درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت جوی فردا نیز گفت: برای روز پنجشنبه، در اواسط روز افزایش ابر و سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی دامنه‌ها و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست و بعد از آن آسمان استان مجدد صاف و آفتابی خواهد شد.

وی در ادامه به وضعیت دمایی ایستگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: کمینه و بیشینه دمای هوای ایستگاه فرودگاه همدان در شبانه‌روز گذشته به ترتیب ۱۱ و ۳۱ درجه سلسیوس بوده است.

باقری شکیب با بیان اینکه گل‌تپه با دمای ۱۰ درجه خنک‌ترین و اسدآباد با دمای ۳۳ درجه سلسیوس، گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند، ادامه داد: سرعت وزش باد در روز گذشته در ایستگاه فامنین به حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.