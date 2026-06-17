افزایش دمای هوا در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: طبق آخرین نقشه‌های هواشناسی از امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد تا اوایل هفته آینده، ناپایداری‌های جوی کاهش یافته و جو استان به سمت پایداری نسبی حرکت خواهد کرد.

هم‌زمان با این تغییر، روند افزایش تدریجی دمای هوا برای تمامی مناطق استان پیش‌بینی شده که این افزایش در نیمه شمالی اردبیل محسوس‌تر خواهد بود.

همچنین بر اساس این پیش‌بینی، با وجود تقویت نسبی پایداری جو، شرایط برای رخداد ناپایداری‌های موقت در برخی ساعات، به‌ویژه عصر و شب، همچنان وجود دارد.

از این‌رو، احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق در برخی نواحی استان در روزهای آینده، به‌خصوص پنجشنبه ۲۸ خرداد، منتفی نیست و لازم است شهروندان و مسافران ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مرتفع خودداری کنند.