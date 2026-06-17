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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

صد و نهمین اجتماع «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

صد و نهمین اجتماع «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - صد و نهمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» همزمان با شب سوم محرم با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آیت‌الله کاشانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین عزاداری شب سوم ماه محرم در قالب اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم در قالب هفته شانزدهم و موج ۱۰۹ اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» با حضور عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) در میدان آیت‌الله کاشانی کرمانشاه برپا خواهد شد.

در این برنامه، کرسی تلاوت قرآن کریم با تلاوت حاج محمدرضا ابوطالبی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان از محفل نورانی قرآن بهره‌مند خواهند شد.

همچنین حجت‌الاسلام آل‌آقا در این مراسم به ایراد سخنرانی و بیان معارف دینی و آموزه‌های نهضت عاشورا خواهد پرداخت.

مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی این اجتماع نیز با نوای حاج یزدان ناصری و کربلایی رسول طهماسبی انجام می‌شود.

این مراسم شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ در میدان آیت‌الله کاشانی کرمانشاه آغاز خواهد شد و پذیرای حضور عموم مردم و عزاداران حسینی است.

کد مطلب 6862888

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