به گزارش خبرنگار مهر، آیین عزاداری شب سوم ماه محرم در قالب اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود.
این مراسم در قالب هفته شانزدهم و موج ۱۰۹ اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» با حضور عاشقان و دلدادگان اهل بیت (ع) در میدان آیتالله کاشانی کرمانشاه برپا خواهد شد.
در این برنامه، کرسی تلاوت قرآن کریم با تلاوت حاج محمدرضا ابوطالبی برگزار میشود و شرکتکنندگان از محفل نورانی قرآن بهرهمند خواهند شد.
همچنین حجتالاسلام آلآقا در این مراسم به ایراد سخنرانی و بیان معارف دینی و آموزههای نهضت عاشورا خواهد پرداخت.
مرثیهسرایی و نوحهخوانی این اجتماع نیز با نوای حاج یزدان ناصری و کربلایی رسول طهماسبی انجام میشود.
این مراسم شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ در میدان آیتالله کاشانی کرمانشاه آغاز خواهد شد و پذیرای حضور عموم مردم و عزاداران حسینی است.
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