به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در قالب هفته هجدهم این پویش، شامگاه دوشنبه هشتم تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر میدان مرکزی تا چهارراه نوبهار را به صورت راهپیمایی طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان این برنامه اعلام کرده‌اند که این اجتماع با هدف تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمایش وحدت و همبستگی مردمی برگزار می‌شود.

پویش «نحن المنتقمون» در هفته‌های گذشته نیز در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار شده و هر هفته یکی از مسیرهای شهری میزبان این اجتماع مردمی بوده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم با شعار «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم» برگزار می‌شود و از عموم مردم برای حضور در این اجتماع دعوت شده است.