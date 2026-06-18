به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم معنوی و مذهبی پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با شب چهارم محرم رأس ساعت ۲۱ در میدان آیتالله کاشانی کرمانشاه برگزار میشود.
در این اجتماع بزرگ مردمی، کرسی تلاوت قرآن کریم با نوای حاج امین عبدی اجرا خواهد شد و فضای معنوی مراسم با تلاوت آیات وحی آغاز میشود.
همچنین فیض منبر این مراسم را حجتالاسلام آلآقا بر عهده خواهد داشت و به تبیین معارف دینی و پیامهای عاشورایی خواهد پرداخت.
در ادامه، بخشهای مرثیهخوانی و نوحهسرایی این مراسم با نوای حاج یزدان ناصری و حاج احسان ویسی برگزار میشود که حال و هوای عزاداری شبهای محرم را در میدان آیتالله کاشانی کرمانشاه طنینانداز خواهد کرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم در قالب هفته شانزدهم و صد و دهمین اجتماع از سلسله برنامههای «نحن المنتقمون» برگزار میشود و از عموم مردم برای حضور در این آیین معنوی دعوت به عمل آمده است.
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