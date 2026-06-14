برگزاری صدوششمین اجتماع «نحن المنتقمون» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صدوششمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه سلسله برنامههای مردمی حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و تجدید بیعت با ولایت، شامگاه یکشنبه ۲۴ خردادماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع از ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم از میدان مرکزی آغاز شده و شرکتکنندگان در مسیر چهارراه نوبهار به راهپیمایی و اعلام حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی خواهند پرداخت.
اجتماع «نحن المنتقمون» به صورت شبانه و با مشارکت گسترده مردم کرمانشاه برگزار میشود و به محلی برای نمایش وحدت، همبستگی و حمایت مردمی از ارزشهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تبدیل شده است.
برگزارکنندگان این مراسم از عموم شهروندان دعوت کردهاند با حضور پرشور خود در این اجتماع، بار دیگر حمایت خود را از آرمانهای ملی و اسلامی به نمایش بگذارند.
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