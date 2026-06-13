به گزارش خبرنگار مهر، صد و پنجمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در ادامه برنامههای هفته پانزدهم این حرکت مردمی، امشب شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا، جوانان و فعالان فرهنگی در شهر کرمانشاه برگزار میشود و شرکتکنندگان بار دیگر بر آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تأکید خواهند کرد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، زمان آغاز این اجتماع ساعت ۲۱ اعلام شده و محل برگزاری آن در بلوار طاقبستان، از مقابل درب حوزه علمیه تا بریدگی مرادحاصل خواهد بود.
اجتماع «نحن منتقمون» طی هفتههای گذشته به صورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و به بستری برای حضور و اعلام مواضع مردمی در حمایت از ارزشهای اسلامی و انقلابی تبدیل شده است.
برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم استان کرمانشاه دعوت کردهاند با حضور در این اجتماع، در برنامههای پیشبینی شده مشارکت کرده و همراهی خود را با اهداف این حرکت مردمی به نمایش بگذارند.
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