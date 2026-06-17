دستگاه ابی عبدالله فوق فقه است؛ پاسخ امام رضا به التماس دعای یک شیعه

شیخ حسین انصاریان در دومین روز از ایام سوگواری ماه محرم در حسینیه هدایت با اشاره به آیات پایانی سوره تکویر اظهار داشت که داشتن کمالات یا محروم ماندن از آنها بر اساس قرآن مجید تابع خواست خود انسان است. وی گفت انسان بر اساس ظرفیت وجودی خود دریافت میکند و کمالات ایمانی، اخلاقی، عملی و هر آنچه در قرآن به عنوان خیر معرفی شده در دسترس اوست. وی افزود اگر انسان مایل نباشد و نخواهد در محرومیت کامل قرار خواهد گرفت.
این واعظ مشهور تهرانی با بیان خاطرهای کوتاه و عجیب از روز عاشورا تصریح کرد عمر سعد فردی را که به او اطمینان داشت صدا زد تا پیامی برای امام حسین علیه السلام ببرد و جوابش را بیاورد. وی گفت وقتی آن فرد نزدیک خیمهها آمد وجود مبارک قمر بنی هاشم جلوی او را گرفت و حضرت با بزرگواری جواب پیام را داد و به او گفت برو. وی افزود آن فرد پرسید چرا نمیروی و پاسخ داد نیامدم که بروم بلکه میخواهم بمانم و جزو همان هفتاد و دو شهید شد.
شیخ انصاریان با تحسین نحوه تعامل خداوند با بندگان خاطرنشان کرد چقدر زیباست که وجود مقدسی که کل کمالات و جمال اسما و قدرت و زیبایی بینهایت است با موجود خاکی حرف میزند جوری که انگار با رفیقش صحبت میکند. وی گفت این آیات به درد کسی میخورد که به حقایق و کمالات برسد و قرآن شفا برای مومنین است. وی افزود کسی که از قرآن فاصله میگیرد فقط خسارت میبیند.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه باید بخواهیم بیان داشت: خداوند میفرماید من باید بخواهم و اگر این باشد باید نقطه شایستگی در تو ببینم. وی گفت اگر گریه برای اباعبدالله را میخواهید قبل از شما خدا آن را خواسته چون چیزی در وجود شما دیده است. این استاد اخلاق با نقل قولی از امام صادق علیه السلام یادآور شد هیچ جلسهای از جلسات ما را شرکت نمیکنید مگر اینکه ما وادارتان میکنیم شرکت کنید. وی افزود زمانی که شخصی از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام خواست او را دعا کند و گفت التماس دعا گفتن بد نیست حضرت فرمود از ما خواستن بد است و وقتی پرسید پس دعای شما چگونه به ما میرسد حضرت فرمود شبانه روزی نیست که ما برای شما دعا نکنیم.
شیخ انصاریان با استناد به کلام امام صادق علیه السلام گفت: جدم در عرش به زائرین و عزاداران و گریهکنندگان نگاه میکند و آنها را مانند پدر و مادر میشناسد و میداند چه کسی هستید. وی گفت کل پرونده شما در وجود امام مبین قرار دارد و همان موقع اباعبدالله به عزیزانش میگوید برای اینها دعا کن. وی با اشاره به داستان حر بن یزید ریاحی نقل کرد که حر گفت به من ماموریت دادند حسین بن علی را هرجا دیدی پیاده کن و نگذار برگردد یا جلوتر برود. وی افزود وقتی از خانه درآمدم و روی زین اسب نشستم این صدا را شنیدم که گفت یا حر ابشر بالجنه و با خود گفتم این یعنی چه که میخواهم جلوی پسر پیامبر را بگیرم ولی بشارت بهشت به من داده شد.
این واعظ برجسته در بخش پایانی سخنان خود به خاطرهای از آیتالله بروجردی اشاره کرد و گفت: وقتی از نزدیکان ایشان درباره شکل عزاداری و بیرون آمدن و جمعیت پرسیدند آیتالله بروجردی فرمود من فقیه هستم و کارم کاوشگری در فقه شیعه و فتوا دادن است و من در مورد مسائل ابیعبدالله نظری نمیدهم. وقتی به ایشان گفتند شما مرجع شیعه هستید چرا نظر نمیدهید پاسخ دادند مسئله حضرت کار فقه و اصول و عقل نیست و دستگاه ابیعبدالله فوق فقه است. وی گفت خوردن خاک حرام است اما خدا امتیازاتی به امام حسین داده و یکی از آن شفا در خاک است و نماز مسافر شکسته است ولی در حرم ابیعبدالله میتواند کامل بخواند. وی در پایان تاکید کرد امام حسین اینجا شناخته نمیشود و ایشان را تنها در قیامت میتوان شناخت.
نظر شما