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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

دستور ویژه پلیس برای برخورد با خودروهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک

دستور ویژه پلیس برای برخورد با خودروهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک

جانشین فرمانده انتظامی کشور با ابلاغ راهبردهای جدید به پلیس آگاهی، بر برخورد قاطع با خودروهای دارای پلاک مخدوش یا فاقد پلاک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی کشور در جلسه تخصصی با حضور رئیس پلیس آگاهی فراجا و معاونین و مدیران ارشد این پلیس، با تاسی به آموزه‌های امام راحل (ره) و منشور فرماندهی معظّم کل قوا (مدظله‌العالی) در راستای ایجاد امنیت پایدار، اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون شهیدان و مجاهدت‌های امام عظیم‌الشأن است، امروز به چنان سطح بالایی از بازدارندگی و اقتدار رسیده که نه تنها در منطقه، بلکه در عرصه جهانی به عنوان یک الگوی نوین قدرت برای کشورهای بزرگی نظیر چین و روسیه شناخته می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی کشور در ادامه این نشست، راهبردهای عملیاتی و انضباطی پلیس آگاهی را در ۸ محور کلیدی ابلاغ کرد:

اولویت‌بندی رضایتمندی مردم در مقابله با جرایم

سردار رضایی گفت : در پرونده‌های سرقت، کلاهبرداری و قتل، رسیدگی سریع، تشخیص فنی و استرداد اموال به مال‌باختگان باید با نهایت سرعت و احترام انجام شود.

وی رعایت کامل حقوق شهروندی و اصول اخلاقی را هنگام ورود به منازل (با هماهنگی قضایی) الزامی دانست و آن را مایه برکت مأموریت‌های پلیس برشمرد.

رسانه؛ مکمل زنجیره امنیت و کلید طلایی مشارکت مردمی

سردار رضایی در ادامه، رسانه را نه یک ابزار جانبی، بلکه قلب تپنده مأموریت‌های پلیسی برشمرد و خاطرنشان کرد: تبیین هوشمندانه دستاوردها و روایتگری صحیح از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس، موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و "احساس امنیت پایدار" در دل‌های مردم می‌شود. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، ضمن آگاهی‌بخشی و آموزش پیشگیرانه به شهروندان، مشارکت آگاهانه مردم در تولید امنیت را به بالاترین سطح ممکن برسانیم، چرا که امنیت پایدار، محصولِ پیوند عمیق میان پلیس، رسانه و مردم است.

صیانت از حریم قانون با برخورد با خودروهای متخلف

وی به گشت‌های محسوس و نامحسوس دستور داد با حساسیت کامل نسبت به توقف خودروهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک اقدام کرده و تاکید کرد که هیچ مأموری نباید نسبت به تخلفات مشهود بی‌تفاوت باشد.

‌پیشگیری اجتماعی و گفتمان با صنوف و سازمان ها

وی رؤسای آگاهی سراسر کشور را مکلف کرد با ارتقاء تعامل و همکاری با تمامی سازمان ها و نهادها و ارائه مشاوره های انتظامی و حقوقی به اقشار مختلف فعال در حوزه های سازمانی، سدّ محکمی در برابر وقوع سرقت ایجاد کنند.

وی بر هوشیاری کامل و اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی برای تأمین امنیت مراسمات تاسوعا و عاشورای حسینی تاکید کرد.

کد مطلب 6862931

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