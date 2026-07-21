به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کمیسیون عملیات ویژه یگان حفاظت شهرداری تهران، سردار قاسم رضایی؛ جانشین فرماندهی انتظامی کل، به بررسی عملکرد و اثر بخشی این یگان‌در تأمین امنیت پرداخت.

‌

وی در این جلسه، تشکیل یگان‌های حفاظتی را تصمیمی «راهبردی و هوشمندانه» اعلام کرد و این مجموعه‌ها را تسهیل‌کننده‌ی ارتباطات انتظام‌بخش میان دستگاه‌های متبوع و فراجا دانست.

سردار رضایی همچنین بر اهمیت آموزش مستمر، رعایت نظم و انضباط معنوی و ظاهری کارکنان تأکید کرد و سازمان پلیس را نهادی «انسان‌محور» دانست که متکی به آموزش‌های به‌روز ،مستمر و اصولی است.

‌

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به مأموریت خطیر یگان حفاظت شهرداری تهران، عملکرد درخشان این مجموعه را پیش‌رانی در ارتقای امنیت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی پلیس ارزیابی کرد.