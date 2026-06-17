کشف ۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح «مهتاب» و با بهره‌گیری از توان نیروهای عملیاتی شرکت، ۳۵ اکیپ تخصصی در حوزه‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و شناسایی مصارف غیرمجاز برق در سطح استان فعالیت گسترده‌ای را انجام دادند.

وی افزود: در این مانور، ضمن انجام تست و بازرسی اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، پاک‌سازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده، تعداد ۱۱۳ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به سایر دستاوردهای این مانور، گفت: در جریان عملیات انجام شده، هزار و ۵۱۲ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز جمع‌آوری و همچنین ۱۱۱ دستگاه کنتور جدید نصب شد.

جمشیدی، ادامه داد: در این طرح، ۸۹ مورد انشعاب غیردائم نصب و ۱۰۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد. همچنین ۴۰۰ مورد چاه کشاورزی و عادی مورد تست و بازرسی قرار گرفتند تا وضعیت مصرف و عملکرد تجهیزات آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی از شناسایی هشت مورد برق غیرمجاز دیماندی خبر داد و افزود: برای برخورد قانونی با متخلفان، ۱۲ پرونده برق غیرمجاز در واحدهای حقوقی استان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به کشف ۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز، تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت مراکز استخراج رمزارز بدون مجوز، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، موجب افزایش تلفات انرژی، آسیب به تجهیزات شبکه و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان می‌شود و شرکت توزیع برق لرستان با جدیت این موارد را رصد و پیگیری می‌کند.