به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته علمی کنگره آیتالله شیخ محمد بهاری، اظهار کرد: پیشنویس برنامههای این کنگره تهیه شده و تمرکز بر تولید مقالات فاخر و تبدیل آنها به آثار ماندگار علمی، از اولویتهای اصلی برگزاری رویداد است.
وی با بیان اینکه فراخوان کنگره به زودی منتشر خواهد شد، افزود: کمیته علمی وظیفه سنگینی در تضمین غنای علمی کنگره بر عهده دارد و باید تمامی جنبههای علمی، حوزوی و دانشگاهی به صورت جدی پیگیری شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تصریح کرد: در کنار برنامههای عمومی، توجه به بخشهای علمی و پژوهشی برای ارتقای کیفیت کنگره ضروری است.
وی بر انتشار مقالات ارائهشده در قالب کتاب پس از داوری و جمعبندی تاکید کرد و دانشجویان، پژوهشگران و طلاب را مخاطبان اصلی این بخش دانست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین بر برگزاری پیشنشستهای تخصصی پیش از کنگره به منظور جریانسازی علمی و فرهنگی پیرامون شخصیت و اندیشههای آیتالله بهاری تاکید کرد و ادامه داد: این نشستها میتواند به جریانسازی علمی و فرهنگی پیرامون شخصیت و اندیشههای آیتالله بهاری کمک کند.
وی افزود: پیشنهاد میشود در ادامه مسیر زمینه تاسیس موسسه یا بنیاد شیخ محمد بهاری فراهم شود و آثار ارزشمند این عالم برجسته از جمله کتاب «تذکرهالمتقین» با چاپی مناسب و درخور شان ایشان منتشر شود.
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