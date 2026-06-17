به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته علمی کنگره آیت‌الله شیخ محمد بهاری، اظهار کرد: پیش‌نویس برنامه‌های این کنگره تهیه شده و تمرکز بر تولید مقالات فاخر و تبدیل آن‌ها به آثار ماندگار علمی، از اولویت‌های اصلی برگزاری رویداد است.

وی با بیان اینکه فراخوان کنگره به زودی منتشر خواهد شد، افزود: کمیته علمی وظیفه سنگینی در تضمین غنای علمی کنگره بر عهده دارد و باید تمامی جنبه‌های علمی، حوزوی و دانشگاهی به صورت جدی پیگیری شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تصریح کرد: در کنار برنامه‌های عمومی، توجه به بخش‌های علمی و پژوهشی برای ارتقای کیفیت کنگره ضروری است.

وی بر انتشار مقالات ارائه‌شده در قالب کتاب پس از داوری و جمع‌بندی تاکید کرد و دانشجویان، پژوهشگران و طلاب را مخاطبان اصلی این بخش دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین بر برگزاری پیش‌نشست‌های تخصصی پیش از کنگره به منظور جریان‌سازی علمی و فرهنگی پیرامون شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله بهاری تاکید کرد و ادامه داد: این نشست‌ها می‌تواند به جریان‌سازی علمی و فرهنگی پیرامون شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله بهاری کمک کند.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود در ادامه مسیر زمینه تاسیس موسسه یا بنیاد شیخ محمد بهاری فراهم شود و آثار ارزشمند این عالم برجسته از جمله کتاب «تذکره‌المتقین» با چاپی مناسب و درخور شان ایشان منتشر شود.