شعر آیینی پلی میان ایمان، فرهنگ و هنر؛ تجلیل از مقام شاعران آیینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی صبح سهشنبه در دیدار نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با جمعی از شاعران آیینی استان اظهار کرد: اول محرم روز بزرگداشت شعر و ادبیات آیینی، با پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نامگذاری شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: این نامگذاری با توجه به اهمیت، جایگاه و تأثیرگذاری شعر آیینی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و نقش آن در تبیین و ترویج آموزههای دینی صورت گرفته است.
وی افزود: شعر آیینی تجلی معنویت، فرهنگ و هویت ایرانی در قالب هنر فاخر کلامی است و ادبیات آیینی پیوندی عمیق و ناگسستنی با باورهای دینی، مناسک مذهبی و آیینهای سنتی مردم ایران دارد.
رمضانی یادآور شد: این گونه ادبی در طول تاریخ توانسته است نقش مؤثری در ترویج مفاهیمی همچون اخلاق، ایثار، شهادت، معرفت نفس و ارزشهای والای انسانی و الهی ایفا کند.
رمضانی بیان کرد: شعر، قالبی هنری است که در عین سادگی و روانی، از عمق و غنای معنایی برخوردار بوده و توانسته است مفاهیم پیچیده انسانی، عرفانی و دینی را به زیباترین شکل ممکن بیان کند.
وی ادامه داد: بهرهگیری از تمثیلها، نمادها و روایتهای مذهبی در شعر آیینی، مخاطب را به دنیایی سرشار از احساس، اندیشه و تعالی معنوی رهنمون میسازد.
رمضانی با اشاره به اهمیت این مناسبت فرهنگی خاطرنشان کرد: روز بزرگداشت شعر و ادبیات آیینی فرصتی ارزشمند برای بازشناسی، تکریم و پاسداشت جایگاه شعر و شاعران آیینی است؛ شاعرانی که با زبان هنر، معارف دینی و ارزشهای معنوی را در جامعه گسترش دادهاند و نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ اسلامی و ایرانی بر عهده داشتهاند.
وی ادامه داد: این روز همچنین به نام بزرگداشت شاعر برجسته دوره صفویه، مرحوم محتشم کاشانی، نامگذاری شده است و فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره همه شاعران آیینی کشور به شمار میرود.
وی تصریح کرد: از جمله این بزرگان میتوان به ابن حسام خوسفی و دیگر شاعران تأثیرگذار این عرصه اشاره کرد که آثار آنان همچنان الهامبخش نسلهای مختلف است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با قدردانی از حضور شاعران در این نشست گفت: شاعران استان خراسان جنوبی همواره از جمله دغدغهمندان حوزه دین، مذهب، انقلاب اسلامی، ایثار و شهادت بودهاند و آثار ارزشمندی را در این زمینه خلق کردهاند.
رمضانی همچنین با اشاره به نقش هنرمندان در مقاطع حساس کشور اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس سوم (جنگ رمضان) و همچنین در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی، هنرمندان و به ویژه شاعران با زبان هنر و شعر در میدان حضور داشتهاند و همواره در راستای تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی، پاسداشت یاد شهدا و تجدید بیعت با امام راحل و مقام معظم رهبری نقشآفرینی کردهاند.
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