به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نمایش بروجرد اعلام کرد که نمایشهای خیابانی تولید کارگاههای آموزشی تئاتر خیابانی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شهرستان بروجرد اجرا خواهد شد.
این اجراها روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۵ عصر برگزار میشود.
محوطه تئاتر خیابانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد میزبان این اجراها خواهد بود.
ورود برای کلیه علاقهمندان به هنر تئاتر و عموم شهروندان آزاد بوده و هیچ گونه محدودیتی برای حضور مخاطبان وجود ندارد.
علاقهمندان به هنرهای نمایشی میتوانند با حضور در این رویداد، از نزدیک شاهد اجرای آثار تولیدشده در کارگاههای آموزشی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت باشند.
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