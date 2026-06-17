ظرفیت محرم در ترویج نهضت «تکثیر جلسات خانگی قرآن»

حجت‌الاسلام محسن آمره با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت معنوی ماه محرم برای توسعه محافل قرآنی مردمی گفت: اگر هر جلسه خانگی در ایام محرم زمینه شکل‌گیری تنها یک جلسه جدید را فراهم کند، شاهد جهشی بزرگ در توسعه نهضت مردمی قرآن خواهیم بود.

حجت‌الاسلام محسن آمره، دبیر قرارگاه جلسات خانگی قرآن به ظرفیت‌های گسترده ماه محرم برای ترویج فرهنگ قرآنی و محافل قرآنی مردمی اشاره و اظهار کرد: محرم صرفاً موسم عزاداری نیست، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای تعمیق معرفت دینی و پیوند هرچه بیشتر مردم با قرآن است. از همین رو فعالان جلسات خانگی قرآن در سراسر کشور تلاش دارند از فضای معنوی این ماه برای تکثیر جلسات قرآنی بهره ببرند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهبردهای ما در قرارگاه جلسات خانگی، حرکت به سمت «نهضت تکثیر جلسات قرآن» است. براساس این رویکرد، هر جلسه خانگی قرآن باید بتواند زمینه ایجاد جلسات جدید را در میان خانواده‌ها، بستگان، دوستان و همسایگان فراهم کند. هدف این است که جلسات موجود تنها به فعالیت خود اکتفا نکنند، بلکه به کانون‌های تولید و گسترش محافل قرآنی تبدیل شوند.

دبیر قرارگاه جلسات خانگی قرآن با بیان اینکه بسیاری از جلسات موفق قرآنی کشور از جمع‌های کوچک خانوادگی آغاز شده‌اند، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که برای راه‌اندازی یک جلسه قرآنی الزاماً به امکانات گسترده، ساختمان‌های بزرگ یا تشکیلات پیچیده نیاز نداریم. بسیاری از جلسات اثرگذار امروز از یک جمع صمیمی در خانه‌ها آغاز شده و به مرور به مراکز تربیتی و آموزشی موفق تبدیل شده‌اند.

آمره ادامه داد: در ایام محرم، هیئت‌های مذهبی، مساجد و محافل حسینی از ظرفیت اجتماعی بالایی برخوردار هستند. حضور مردم در این برنامه‌ها فرصت مناسبی ایجاد می‌کند تا علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی شناسایی شوند و زمینه آشنایی آنان با جلسات خانگی قرآن فراهم شود.

وی درباره نحوه اجرای این پویش گفت: از مسئولان جلسات خانگی قرآن درخواست کرده‌ایم در طول ماه محرم افراد مستعد و دغدغه‌مند را شناسایی کنند و آنان را برای راه‌اندازی جلسات جدید همراهی کنند. همچنین مربیان و فعالان باسابقه قرآنی می‌توانند تجربیات خود را در اختیار افراد تازه‌وارد قرار دهند تا آغاز این مسیر برای آنان آسان‌تر شود.

پیوند عمیق فرهنگ عاشورا و قرآن

دبیر قرارگاه جلسات خانگی قرآن با اشاره به پیوند عمیق میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ قرآن اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) برای احیای ارزش‌های الهی و آموزه‌های قرآنی شکل گرفت. از این منظر، ترویج فرهنگ قرآن در ایام محرم ادامه همان مسیر نورانی و تحقق یکی از اهداف نهضت حسینی است. هرچه بتوانیم ارتباط مردم با قرآن را تقویت کنیم، در تعمیق پیام عاشورا نیز موفق‌تر خواهیم بود.

وی با بیان اینکه جلسات خانگی قرآن علاوه بر آثار معنوی، پیامدهای اجتماعی مهمی نیز دارند، گفت: این جلسات به تحکیم روابط خانوادگی، افزایش تعاملات اجتماعی سالم، تقویت هویت دینی محله‌ها و تربیت نسل قرآنی کمک می‌کنند. به همین دلیل توسعه این جلسات صرفاً یک فعالیت آموزشی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی و اجتماعی با آثار گسترده محسوب می‌شود.

آمره در ادامه از هیئت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی، مساجد و مجموعه‌های مردمی خواست تا در این حرکت مشارکت فعال داشته باشند و افزود: معرفی جلسات خانگی قرآن در برنامه‌های محرم، ایجاد ارتباط میان علاقه‌مندان و مربیان قرآنی و حمایت از افراد داوطلب برای راه‌اندازی جلسات جدید، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به گسترش این نهضت مردمی کمک کند.

ضرورت مستندسازی تجربه‌های موفق جلسات خانگی قرآن

دبیر قرارگاه جلسات خانگی قرآن کریم همچنین بر ضرورت مستندسازی تجربه‌های موفق تأکید کرد و گفت: از فعالان این عرصه درخواست کرده‌ایم، گزارش فعالیت‌ها و تجربه‌های خود در زمینه راه‌اندازی یا تکثیر جلسات خانگی را در سامانه‌های پیش‌بینی‌شده ثبت کنند تا امکان معرفی الگوهای موفق و بهره‌گیری سایر فعالان از این تجربیات فراهم شود.

وی در پایان اظهار کرد: تحقق نهضت مردمی قرآن نیازمند مشارکت عمومی و حضور فعال مردم است. امیدواریم در ماه محرم امسال، به عشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و در مسیر عمل به آموزه‌های قرآن شاهد شکل‌گیری صدها و بلکه هزاران جلسه جدید خانگی قرآن در سراسر کشور باشیم؛ جلساتی که می‌توانند زمینه‌ساز تربیت نسل آینده و گسترش سبک زندگی قرآنی در جامعه شوند.