سعید میرمحمدصادق، مدیر نشر سنگلج در گفتوگو با خبرنگار مهر، از انتشار مجموعهای از آثار پژوهشی این نشر در ماههای پیشِ رو خبر داد و توضیحاتی درباره هر یک از آنها ارائه کرد.
او با اشاره به نخستین عنوان آماده انتشار، گفت: کتاب نوزایی ایران در عهد مغول از مهمترین آثاری است که بهزودی منتشر خواهد شد. این کتاب اکنون چاپ شده و در مرحله پخش قرار دارد و تصور میکنیم بعد از ایام عاشورا عرضه آن آغاز شود. اهمیت این اثر در بررسی چگونگی بازگشت و رشد دوباره مفهوم ایران در دوره مغول است؛ مفهومی که پیشتر وجود داشته اما در آن دوره زمینههای تازهای برای احیای آن پدید آمد.
میرمحمدصادق در ادامه افزود: کتاب بعدی با عنوان هخامنشیان و ساتراپی مصر به بررسی تاریخی مصر از زمان پیوستن به قلمرو هخامنشیان تا دوره زوال این ساتراپی میپردازد. این پژوهش، تحلیلی کامل و دقیق از ساختار اداری و سیاسی مصر در دوران هخامنشی ارائه میدهد و از آثار ارزشمند ما در حوزه تاریخ باستان است.
او سپس به انتشار اثری مهم در حوزه ادبیات اشاره کرد و گفت: کتاب رباعینامه شامل مجموعهای از رباعیات است که در طول ۸۰۰ سال، در نسخهها و مجموعههای خطی مختلف پراکنده بوده و تاکنون چاپ نشده است. این کتاب، گردآوری و تصحیح مجموعهای بینظیر از رباعیات کمترشناختهشده شاعران گوناگون است و برای نخستین بار در قالبی جامع منتشر میشود.
مدیر نشر سنگلج درباره دیگر آثار آماده انتشار چنین توضیح داد: کتاب آداب محتسبان از آثار بسیار مهم در حوزه حقوق عمومی و حقوق شهروندی در تمدن اسلامی است. این اثر که به قرن پنجم هجری تعلق دارد، با ترجمه دکتر هادی عالمزاده تصحیح و آماده چاپ شده و به دلیل پرداختن به سازوکارهای نظارت شهری و تنظیم امور عمومی، اثری ارزشمند در مطالعات تاریخی است.
او در ادامه افزود: اثری دیگر با عنوان پزشکینامه نیز بهزودی منتشر میشود. این کتاب که نسخه اصلی آن به قرن هفتم هجری برمیگردد و بهگونهای به سنت پزشکی رازی منسوب است، تمامی مراحل آمادهسازی را طی کرده و در صف چاپ قرار دارد.
میرمحمدصادق همچنین از انتشار کتابی در حوزه ایرانشناسی خبر داد و گفت: کتاب دینکرد، تألیف و تحقیق دکتر مشکور، معرفی و بررسی بخشهایی از متن دینکرد و نیز تاریخ اوستا و ادبیات دینی پهلوی است. این کتاب از منظر مطالعات متون باستانی اهمیت فراوان دارد و یکی از آثار مورد انتظار ما محسوب میشود.
او در پایان به آخرین اثر آماده انتشار اشاره کرد و گفت: کتاب وقایع شوشتر، مربوط به حوادث سالهای ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ خورشیدی در این شهر است. اسناد و تلگرامهای مرتبط با آن دوره در این کتاب گردآوری، بررسی، تحلیل و تصحیح شده است. این اثر نیز در مراحل نهایی انتشار قرار دارد.
مدیر نشر سنگلج در جمعبندی سخنان خود اعلام کرد: همه این کتابها اکنون در مرحله چاپ یا پیشچاپ هستند و انتظار داریم تا پایان شهریور یا مهرماه، همگی وارد بازار نشر شوند.
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