  1. سیاست
  2. دولت
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

پزشکیان: پیام پرمعنای رهبری به حجاج، از نقاط عطف مناسک حج امسال بود

پزشکیان: پیام پرمعنای رهبری به حجاج، از نقاط عطف مناسک حج امسال بود

رئیس جمهور بیان کرد: تصمیم رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی و تاکید ایشان بر انجام این سفر معنوی و هم چنین پیام پرمعنای ایشان، در کنگره عظیم حج، از جمله نقاط عطف مناسک حج سال جاری بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی به مناسبت بازگشت تمام حجاج کشور، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، رئیس سازمان حج و زیارت و کارگزاران حج جمهوری اسلامی در مناسک حج سال ۱۴۰۵، که به رغم نگرانی‌های موجود برای تحقق این واجب شرعی تلاش و خدمات شایسته و درخوری را در اختیار حجاج هموطن قرار دادند ‌و زمینه انجام مناسک در کمال ‌صحت، امنیت و عزت را برای آنان فراهم آوردند، قدردانی کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرات آقایان خدام ضیوف الرحمان

اینک که با توفیقات الهی و همت والای شما عزیزان، همه حجاج کشور عزیزمان با سپری کردن ایام معلومات و انجام مناسک پر فروغ حج تمتع در صحت و سلامت به میهن عزیزمان بازگشتند و این روزها به همراه خود عطر معنویت و صفای بیت‌الله الحرام و مشاعر مشرفه را در جای جای میهن اسلامی و سرافرازمان می‌پراکنند؛ بر خود فرض می‌دانم ضمن آرزوی قبولی حج و زیارات برای همه حجاج، از شما خادمان ضیوف الرحمان که به رغم نگرانی‌های موجود برای تحقق این واجب شرعی تلاش کردید و خدمات شایسته و درخوری را در اختیار حجاج هموطن ‌در ‌سرزمین وحی‌ قرار دادید ‌و زمینه انجام مناسک در کمال ‌صحت، امنیت و عزت را برای آنان فراهم آوردید، صمیمانه قدردانی و تشکر نمایم.

بی‌شک تصمیم رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی و تاکید ایشان بر انجام این سفر معنوی و هم چنین پیام پرمعنای ایشان خطاب به تمام مسلمانان شرکت کننده در کنگره عظیم حج در اولین سال زعامت و رهبری معظم‌له، از جمله نقاط عطف مناسک حج سال جاری بود.

روح پرفتوح امام‌ کبیر و امام شهید و بقای وجود و تداوم عزت مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به ایران عزیز مشمول دعای حجاج خواهد بود.

مسعود پزشکیان

رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6863058
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها