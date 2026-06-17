سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملیات اخیر پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حفاظت از عرصههای طبیعی اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در محورهای مواصلاتی این شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی تخصصی از این خودرو، ۶۷ کارتن ذغال چوب از نوع «طاق» که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل و بهرهبرداری بود، کشف و ضبط شد. وزن این محموله قاچاق بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم برآورد شده و ارزش ریالی آن از سوی کارشناسان ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
سرهنگ براهیمی با تأکید بر اینکه بهرهبرداری غیرمجاز از درختان طاق، آسیبهای جبرانناپذیری به پوشش گیاهی و اکوسیستم کویری وارد میکند، تصریح کرد: متهم این پرونده پس از تکمیل مستندات و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
وی در پایان با هشدار به سودجویان محیطزیست تأکید کرد: پلیس در برخورد با بهرهبرداری غیرقانونی از منابع طبیعی قاطعانه عمل خواهد کرد و از شهروندان درخواست داریم هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق چوب یا ذغال را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.
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