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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

محموله یک‌تنی ذغال قاچاق در نائین توقیف شد

محموله یک‌تنی ذغال قاچاق در نائین توقیف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان نایین از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی حامل بیش از یک تن ذغال قاچاق از نوع «طاق» با ارزشی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملیات اخیر پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حفاظت از عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در محورهای مواصلاتی این شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی تخصصی از این خودرو، ۶۷ کارتن ذغال چوب از نوع «طاق» که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل و بهره‌برداری بود، کشف و ضبط شد. وزن این محموله قاچاق بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم برآورد شده و ارزش ریالی آن از سوی کارشناسان ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

سرهنگ براهیمی با تأکید بر اینکه بهره‌برداری غیرمجاز از درختان طاق، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پوشش گیاهی و اکوسیستم کویری وارد می‌کند، تصریح کرد: متهم این پرونده پس از تکمیل مستندات و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

وی در پایان با هشدار به سودجویان محیط‌زیست تأکید کرد: پلیس در برخورد با بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی قاطعانه عمل خواهد کرد و از شهروندان درخواست داریم هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق چوب یا ذغال را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 6863065

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