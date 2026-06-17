اینترنت پرسرعت در محلات جنوبی بوشهر تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، از ایجاد سایت تلفن همراه در این شهر خبر داد.

وی اضافه کرد: پس از درخواست‌های مردمی نسبت به عدم پوشش مناسب اینترنت پر سرعت محله تنگک دوم، پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل با احداث سایت در این محله، مشکلات مردمی در حوزه اینترنت همراه بهبود یافت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر ادامه داد: این سایت توسط شرکت ارتباطات سیار با تکنولوژی نسل سه ایجاد شده است.

سملیان اظهار کرد: سایت مذکور با پیگیری‌ها این اداره کل و به منظور بهبود پوشش همراه مربوط به مشترکین ایجاد شده است.