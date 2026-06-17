به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی برابر نیوزیلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ تمریناتش را در مکزیک پیگیری می کند تا روز ۳۱ خرداد در ورزشگاه سوفی لس آنجلس به مصاف تیم ملی بلژیک برود.

این دیدار در شرایطی برگزار می شود که هر چهار تیم حاضر در گروه G نخستین دیدار خود را با تساوی به پایان رساندند و همین امر شرایط صعودکنندگان را پیچیده کرده است. در این وضعیت پیروزی در دو دیدار باقی مانده برای هر چهار تیم اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

یک امتیاز امیدوار کننده بود



اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی ملی پوشان کشورمان برابر نیوزیلند گفت: بازی اول همیشه شرایط و حساسیت های خودش را دارد و تیم ها سعی می‌کنند طوری بازی کنند که نتیجه را به حریف واگذار نکنند. ملی پوشان ما در دقایق ابتدایی گل خوردند ولی آرامش خود را حفظ کرده و با نظمی که داشتند به گل تساوی رسیدند. اگرچه در نیمه دوم هم باز این نیوزیلند بود که زودتر از ما به گل رسید ولی باز هم تیم ملی کشورمان با درخشش فوق‌العاده رامین رضاییان و ضربه زیبای محبی به گل تساوی دست پیدا کرد.

خط دفاع نیاز به تغییر دارد



وی در ادامه گفت: نیوزیلند هم ضعف خط دفاعی ما را نشان داد و دیدیم که دو اشتباه تاثیرگذار باعث شد تا دوبار دروازه ما باز شود. بطور حتم مهاجمان بلژیک خطرناک تر از نیوزیلند هستند و اگر بخواهیم در خط دفاع مثل بازی با نیوزیلند بازی کنیم حریف را صاحب پیروزی خواهیم کرد.

مربی سابق فوتبال ایران ادامه داد: سرمربی تیم ملی باید برای دیدار برابر بلژیک چند تغییر ایجاد کند خصوصا در خط دفاع که روز خوبی را برابر نیوزیلند سپری نکرد. بلژیک مهاجمان و وینگرهای سرعتی تاثیرگذاری دارد که نیاز است برای مقابله با آنها از بازیکنان جوان و پر انرژی استفاده شود تا در دفاع مقابل حریف کم نیاورده و دچار اشتباه نشویم. برای رسیدن به برد و صعود به مرحله بعد نیاز به بازیکنان پرانرژی داریم تا بتوانند ۹۰ دقیقه بجنگند و اجازه خودنمایی به مهاجمان و وینگرهای سرعتی ندهند.



رضاییان الگوی خوبی برای جوانان خواهد بود



کارشناس فوتبال با ابراز رضایت از عملکرد خوب رضاییان در برابر بلژیک گفت: رامین پرتلاش و پر انگیزه است، دست از تمرینات پرفشار برنداشت و آنقدر آماده بود که هم به تیم ملی دعوت شد و هم نمایش خوبی مقابل نیوزیلند داشت. رامین هم گل زد و هم پاس گل داد و نشان داد سن برای او تنها یک عدد است و می‌تواند با عملکرد فنی و میزان آمادگی بالای خود یک الگو مناسب برای بازیکنان جوان باشد که بدانند اگر میخواهند در فوتبال موفق باشند باید تلاش کنند تا بتوانند یک بازیکن تاثیر گذار باشند .



بلژیک با نیوزیلند قابل مقایسه نیست



وی در خصوص دیدار دوم تیم ملی مقابل بلژیک در مرحله گروهی که ۳۱ خرداد برگزار خواهد شد گفت: بلژیک یکی از تیم های خوب اروپایی است که اصلا قابل مقایسه با نیوزیلند نیست. این تیم از درون دروازه تا خط حمله بهترین نفرات را در اختیار داشته و حریفی خطرناک برای ایران خواهد بود.

شرفی ادامه داد: بلژیک می‌داند که برای صعود به مرحله بعد باید ایران را شکست دهد. بنابراین با تمام توان به دیدار تیم ملی ایران خواهد آمد. ملی پوشان ما هم بدنبال کسب سه امتیاز برای صعود هستند و باید برای رسیدن به پیروزی باید یک بازی روان و منظم را برگزار کنند.

بازیکن سابق فوتبال ایران خاطرنشان کرد: خط دفاع باید هوشیار باشد و اشتباه فردی یا گروهی نداشته باشد. هافبک ها باید جنگنده ظاهر شوند و اجازه ندهند میانه میدان به حریف برسد و مهاجمان هم باید از فرصت‌های بدست آمده بهترین استفاده را بکنند تا برنده از زمین خارج شویم.

تعویض ها با دقت بیشتر صورت بگیرد



شرفی در خصوص تعویض های صورت گرفته توسط کادر فنی گفت: تعویض ها همیشه باید در روند تیم چه برای گل نخوردن و چه برای گل زدن انجام شود و بازیکنانی که وارد زمین می‌شوند نقش تعیین کننده داشته باشند. در دیدار برابر نیوزیلند تعویض ها نتوانست برای تیم ملی مفید باشد. البته انتظار همه از مهدی قائدی بیشتر بود ولی او هم نتوانست گره گشا باشد. امیدوارم در مقابل بلژیک اگر قرار است تعویض صورت بگیرد بازیکن تعویضی نقش موثری در روند بازی داشته باشد و بتواند نتیجه را تغییر دهد.