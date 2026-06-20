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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

جام جهانی ۲۰۲۶؛

ترکیب احتمالی بلژیک مقابل ایران/ مهاجم گلزن نیست!

ترکیب احتمالی بلژیک مقابل ایران/ مهاجم گلزن نیست!

تیم ملی فوتبال بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی رو در روی تیم ملی ایران قرار می گیرد که رسانه های این کشور احتمال غیب لوکاکو در ترکیب اصلی را دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بلژیک که یکی از مدعیان اصلی صعود به دور حذفی در گروه G محسوب می شود برای کسب نخستین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ کار سختی مقابل تیم ملی ایران خواهد داشت. شاگردان امیر قلعه نویی از بازی نخست خود مقابل نیوزیلند یک امتیاز کسب کرده اند و به دنبال کسب حداقل امتیاز مقابل بلژیک هستند تا شانس صعود خود را حفظ کنند.

رسانه های بلژیکی در فاصله یک روز مانده به برگزاری بازی با ایران ترکیب احتمالی تیم خود را منتشر کردند که بر اساس آن روملو لوکاکو مهاجم سرشناس و گلزن بلژیکی غایب است.

ترکیب احتمالی بلژیک مقابل ایران/ مهاجم گلزن نیست!

بر اساس اعلام رسانه های بلژیکی ترکیب احتمالی این تیم برای دیدار با ایران به شرح زیر است:

تیبو کورتوا، توماس مونیه، نگوای، مکسیم دِ کویپر، براندون مِشله، یوری تیلمانس، نیکلاس راسکین، لئاندرو تروسار، کوین دی‌بروینه، جرمی دوکو، شارل دِ کتلاره

کد مطلب 6865399

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