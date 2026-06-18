بازی با بلژیک شرایط متفاوتی دارد/ برای صعود شانس داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران، در ورزشگاه سوفی شهر لس‌آنجلس به مصاف تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. این دیدار از اهمیت بالایی برای هر دو تیم برخوردار است؛ چرا که ایران و بلژیک در نخستین مسابقه خود موفق به کسب پیروزی نشدند و اکنون برای افزایش شانس صعود به مرحله حذفی، به دنبال کسب سه امتیاز این بازی هستند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در نخستین دیدار خود برابر نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ دست یافتند. ملی‌پوشان ایران در این مسابقه دو بار از حریف عقب افتادند اما با گل‌های رامین رضائیان و محمد محبی توانستند بازی را به تساوی بکشانند و نخستین امتیاز خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ کسب کنند.

در سوی مقابل، تیم ملی بلژیک نیز در دیدار افتتاحیه خود برابر مصر با نتیجه یک بر یک متوقف شد تا شاگردان رودی گارسیا هم نتوانند شروعی ایده‌آل در این رقابت‌ها داشته باشند. شیاطین سرخ اروپا که از مدعیان صعود از گروه به شمار می‌روند، اکنون برای جبران امتیازات از دست رفته، نیاز مبرمی به کسب پیروزی برابر ایران دارند.

با توجه به شرایط جدول و تساوی هر دو تیم در هفته نخست، تقابل ایران و بلژیک می‌تواند یکی از حساس‌ترین مسابقات دور دوم مرحله گروهی باشد.

نیوزیلند برنامه مشخصی برای بازی با ایران داشت

علیرضا محمد کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در دیدار نخست خود مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: به اعتقاد من نیوزیلند در هر دو نیمه برنامه مشخصی برای بازی داشت و با سبک خاص خود به میدان آمده بود. این تیم فوتبال مستقیمی را دنبال می‌کرد و بخش عمده برنامه هجومی آنها بر ارسال توپ‌های بلند و استفاده از توانایی‌های مهاجم هدف خود «کریس وود»، استوار بود.

سعید عزت اللهی باید کریس وود را مهار می کرد

وی ادامه داد: نمی‌دانم کادر فنی تا چه اندازه روی این موضوع کار کرده بود، اما شکل بازی نیوزیلند کاملاً مشخص و قابل پیش‌بینی بود. به نظر من در چنین شرایطی می‌توانستیم از سعید عزت‌اللهی به عنوان بازیکنی که ضربه اول را می‌زند استفاده کنیم و او یک خط عقب تر بازی می کرد و در کنار شجاع خلیل‌زاده یا علی نعمتی قرار می گرفت تا بهتر می توانست کریس وود را مهار کند. در این صورت اجازه نمی‌دادیم مهاجم نیوزیلند به راحتی توپ را کنترل کند، بچرخد و جریان بازی را به کناره‌ها منتقل کند.

روز خوب رضاییان

این کارشناس فوتبال افزود: با این حال نباید فراموش کنیم که بازی نخست در جام جهانی همیشه شرایط خاص خودش را دارد. بازیکنان باید با فضای مسابقات، جو ورزشگاه و حساسیت‌های موجود هماهنگ شوند و معمولاً زمان زیادی هم برای اجرای کامل برنامه‌های تاکتیکی وجود ندارد.

محمد با تمجید از عملکرد رامین رضاییان گفت: به نظر من این مسابقه روز خوب رامین رضاییان بود. او توانست با نمایش مؤثر خود یک گل به ثمر برساند و یک پاس گل هم بدهد و نقش مهمی در کسب امتیاز برای تیم ملی ایفا کند.

بلژیکی ها بازیکنان ایران را کامل آنالیز خواهند کرد

وی درباره دیدار آینده ایران برابر بلژیک اظهار داشت: بدون تردید بازی دوم شرایط متفاوتی خواهد داشت. تیم‌ها پس از انجام یک مسابقه شناخت بسیار بیشتری از یکدیگر پیدا می‌کنند و آنالیزها کامل‌تر می‌شود. مطمئناً بلژیک عملکرد رامین رضاییان را به طور کامل بررسی خواهد کرد و کار او نسبت به بازی نخست سخت‌تر خواهد شد. اصولاً بازی دوم جام جهانی از نظر فنی و تاکتیکی دشوارتر از بازی اول است، زیرا تیم‌ها اطلاعات بیشتری از نقاط قوت و ضعف حریف در اختیار دارند.

می توانستیم نیوزیلند را شکست دهیم

کارشناس فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم ایران می‌توانست مقابل نیوزیلند به پیروزی برسد. حتی پس از گذشت ۱۰ دقیقه از مسابقه احساس کردم تیم ملی توانایی زدن چند گل را دارد، اما برخلاف جریان بازی گل دریافت کردیم. دو بار از حریف عقب افتادیم و هر دو بار موفق شدیم بازی را به تساوی بکشانیم. در مجموع معتقدم نیوزیلند تیمی نبود که تصور می‌کردم و اگر برنامه مستقیم آنها را بهتر مهار می‌کردیم، می‌توانستیم سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم.

محمد در خصوص شیوه بازی برابر بلژیک نیز گفت: برخی معتقدند ایران باید از همان ابتدا کاملاً دفاعی بازی کند، اما من چنین نظری ندارم. اگر قرار باشد صرفاً برای جلوگیری از شکست وارد زمین شویم، کار دشوار خواهد شد. تیم ملی ایران بازیکنان باکیفیت و توانمندی در اختیار دارد و می‌تواند در بخش هجومی نیز برای حریف خطرساز باشد.

بازیکنان سرعتی در بازی با بلژیک به کار تیم ملی می آیند

وی ادامه داد: ما بازیکنان تکنیکی و پا به توپ خوبی مانند مهدی ترابی و مهدی قایدی داریم که در ضدحملات می‌توانند بسیار مؤثر باشند. اگر قرار است در مقاطعی از مسابقه دفاعی بازی کنیم، باید از بازیکنانی استفاده شود که سرعت و توانایی انتقال سریع توپ به حمله را داشته باشند.

این کارشناس فوتبال تأکید کرد: به نظر من ایران توانایی پرس کردن بلژیک را هم دارد، اما این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. شاید در بخشی از مسابقه لازم باشد عقب بنشینیم و در مقاطعی دیگر فشار بیشتری روی حریف وارد کنیم. این مسائل به برنامه‌های تاکتیکی امیر قلعه‌نویی و کادر فنی بستگی دارد و مطمئناً پس از آنالیز کامل تیم بلژیک، تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.

برای صعود به مرحله حذفی شانس داریم

محمد در پایان گفت: امیدوارم تیم ملی بتواند از این گروه صعود کند. به اعتقاد من گروه ایران گروه مناسبی است و همچنان شانس بالایی برای راهیابی به مرحله بعد داریم. اکنون یک امتیاز در اختیار داریم و دو مسابقه دیگر پیش روی تیم است. بازیکنان از نظر بدنی نیز شرایط بهتری پیدا خواهند کرد و با توجه به کیفیت نفرات حاضر در تیم ملی، امیدوارم بتوانیم امتیازات لازم را کسب کرده و به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کنیم.