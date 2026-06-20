واکنش کورتوا به بازی با ایران/ آنها توانایی گلزنی بالایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آمریکا رو در روی هم قرار می گیرند. در دور اول هر دو تیم مقابل حریفان خود به نتیجه تساوی دست یافتند و به دنبال کسب اولین سه امتیاز خود در این دوره از مسابقات هستند.
تیبو کورتوا دروازهبان تیم ملی فوتبال بلژیک، در آستانه دیدار تیمش برابر ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: هیچوقت نمیتوان از قبل پیشبینی کرد که یک مسابقه چگونه پیش خواهد رفت. گاهی تصور میکنید قرار است در طول بازی مهارهای زیادی داشته باشید اما شرایط کاملاً متفاوت رقم میخورد.
وی ادامه داد: ایران تیمی است که برابر نیوزیلند عملکرد خوبی داشت. این تیم شوتهای زیادی به سمت دروازه میزند، توانایی گلزنی بالایی دارد و روی ارسال از جناحین و توپهای ارسالی بسیار خطرناک است.
دروازهبان بلژیک افزود: برای هر شرایطی آماده هستم. ما همراه با مربیان دروازهبانها عملکرد و ویژگیهای تمام بازیکنان ایران را به دقت بررسی کردهایم تا شناخت کاملی از نقاط قوت آنها داشته باشیم.
کورتوا در پایان گفت: تلاش کردهام خودم را به بهترین شکل ممکن آماده کنم تا بتوانم در این مسابقه بیشترین کمک را به تیمم داشته باشم.
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