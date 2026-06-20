مقابل بلژیک نباید اشتباه کنیم/ باید در ضد حملات قوی باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران، در ورزشگاه سوفی شهر لسآنجلس به مصاف تیم ملی فوتبال بلژیک میرود؛ دیداری که از حساسیت بالایی برای هر دو تیم برخوردار است و میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر صعود آنها به مرحله حذفی داشته باشد.
هر دو تیم در نخستین بازی خود در این رقابتها موفق به کسب پیروزی نشدند و با تساوی کار خود را آغاز کردند؛ موضوعی که باعث شده تقابل پیشرو از اهمیت مضاعفی برخوردار شود و هر دو طرف با هدف کسب نخستین سه امتیاز پا به میدان بگذارند.
ملیپوشان ایران با هدایت امیر قلعهنویی در بازی اول خود برابر نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند. ایران در این مسابقه دو بار از حریف خود عقب افتاد اما در ادامه با گلهای رامین رضاییان و محمد محبی توانست بازی را به تساوی بکشاند و در نهایت یک امتیاز از این دیدار کسب کند.
در سوی مقابل، تیم ملی بلژیک نیز در نخستین دیدار خود برابر مصر با نتیجه یک بر یک متوقف شد تا شاگردان رودی گارسیا شروعی نهچندان مطلوب در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشند. شیاطین سرخ اروپا که از مدعیان اصلی صعود از گروه محسوب میشوند، اکنون برای جبران امتیازهای از دست رفته، نیاز جدی به پیروزی در این مسابقه حساس برابر ایران دارند.
با توجه به شرایط جدول و تساوی هر دو تیم در هفته نخست، دیدار ایران و بلژیک را میتوان یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین مسابقات دور دوم مرحله گروهی دانست؛ مسابقهای که نتیجه آن میتواند معادلات گروه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
تیم ملی در نیمه اول بازی با نیوزیلند عملکرد خوبی نداشت
محمود کلهر کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد تیم ملی ایران در بازی با نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: این نوسان همیشه در فوتبال کشور ما وجود داشته؛ در بعضی مواقع خوب هستیم و هیچوقت فوتبال یکنواختی ارائه نمیدهیم. در بازی مقابل نیوزیلند هم که نیاز به پیروزی داشتیم، متأسفانه عملکرد تیم بهخصوص در نیمه اول قابل قبول نبود، اما در نهایت توانستیم بازی را مساوی کنیم و حداقل امتیاز را به دست بیاوریم.
در بازی با بلژیک نباید اشتباه کنیم
این کارشناس فوتبال با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد تیم ملی در دیدار مقابل بلژیک افزود: در بازی با بلژیک باید شرایط متفاوت باشد و با کمترین اشتباه در زمین ظاهر شویم. منظور فقط خط دفاعی نیست، چون همه معمولاً از دفاع انتقاد میکنند اما به نظر من فاصله خط هافبک با خط دفاعی ما نیز باید کمتر و هماهنگتر شود.
مقابل بلژیک باید در ضد حملات پر قدرت ظاهر شویم
کلهر ادامه داد: برای حل مشکلات دفاعی باید فشردهتر بازی کنیم، مخصوصاً مقابل تیمی مثل بلژیک که بازیکنان با تجربه و تکنیکی زیادی دارد. آنها در خط حمله بازیکنی مانند لوکاکو را دارند که فوقالعاده قدرتمند است؛ هم تجربه بالایی دارد و هم در حفظ توپ و ضربهزنی در چارچوب بسیار خطرناک است.
وی در ادامه گفت: اگر میخواهیم مقابل بلژیک حداقل امتیاز یا حتی پیروزی بگیریم، باید در ضدحملات بسیار قدرتمند باشیم. بازیکنانی مثل رامین رضاییان که با وجود سن بالا از توان بدنی و کیفیت بالایی برخوردار است و در بازی با نیوزیلند بهترین بازیکن زمین هم شد، میتوانند بسیار تعیینکننده باشند. در کنار او بازیکنان سرعتی مثل میلاد محمدی نیز میتوانند در کنارهها اثرگذار باشند.
جبران گل خورده مقابل بلژیک سخت خواهد بود
کلهر با اشاره به اهمیت هماهنگی در ساختار دفاعی تیم ملی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم در بخش دفاعی باید با کمترین اشتباه عمل کنیم، چون اگر مقابل بلژیک گل بخوریم، جبران آن بسیار سخت خواهد بود؛ برخلاف بازیهایی مثل نیوزیلند که امکان بازگشت وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من تیم ملی میتواند مقابل بلژیک نمایش خوبی داشته باشد، به شرط اینکه کادر فنی تصمیمگیری درستی در مهرهچینی و تاکتیک داشته باشد و بتواند از بازیکنان مناسب در خط حمله استفاده کند. ما باید بتوانیم تاکتیکهای متنوعی را اجرا کنیم؛ موضوعی که در دیدار برابر نیوزیلند کمتر شاهد آن بودیم. امیدوارم این ضعفها برطرف شود و تیم ملی بتواند نتایج لازم را کسب کند.
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