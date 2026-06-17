ناکامی سناریوی آزادی محکوم ۶۷ میلیاردی با وثیقه جعلی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی از کشف و خنثیسازی یک پرونده پیچیده وثیقهسازی صوری خبر داد و اظهار کرد: هوشیاری نیروهای حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مانع آزادی یک محکوم مالی ۶۷ میلیارد تومانی شد.
وی افزود: این پرونده از رصد رفتوآمدهای مشکوک فردی در اطراف دادگستری بندرترکمن آغاز شد. بررسیهای اطلاعاتی نشان داد چند نفر با تبانی و برنامهریزی قصد داشتند با معرفی وثیقهای غیرواقعی، زمینه آزادی یک محکوم مالی را فراهم کنند.
وی افزود: این محکوم که در یکی از استانهای غربی کشور به پرداخت ۶۷ میلیارد تومان محکوم شده بود، در ازای پرداخت ۳ میلیارد تومان، فردی را مأمور کرده بود تا اموالی را در بندرترکمن بهعنوان وثیقه معرفی کند.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: هرچند برای این اموال گزارش کارشناسی و صورتجلسه توقیف تنظیم شده بود، اما تحقیقات میدانی نیروهای حفاظت و اطلاعات دادگستری استان نشان داد اموال اعلامشده در محل مورد نظر وجود خارجی ندارند و وثیقه معرفیشده کاملاً صوری است.
آسیابی با اشاره به ابعاد این تخلف گفت: بررسیها نشان داد کارشناس پرونده در قبال دریافت ۳۵۰ میلیون تومان، برای اموالی که وجود نداشتند گزارش کارشناسی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد تومان تنظیم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، چهار نفر شامل معرفیکننده وثیقه، کارشناس، امین اموال و یکی دیگر از عوامل دخیل بازداشت شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر مرتبطان و ابعاد احتمالی پرونده ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه متهم اصلی سابقه اقدامات مشابه در دیگر استانهای کشور را نیز داشته است، افزود: شواهد نشان میدهد وی پیشتر نیز در چند پرونده اقدام به معرفی وثیقههای غیرواقعی کرده و سوابق فعالیتهای این فرد در حال بررسی است.
آسیابی تأکید کرد: ورود بهموقع و اقدام دقیق نیروهای حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان از تضییع حقوق افراد و اخلال در روند اجرای احکام جلوگیری کرد و مانع از سوءاستفاده متخلفان از فرآیندهای قانونی شد.
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